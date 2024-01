Orban no duda que el supuesto plan de la UE para minar la economía húngara sea real

"Decidimos hacer una propuesta de compromiso: ok, no estamos de acuerdo en alterar el financiamiento. No estamos de acuerdo que 50.000 millones de euros [cerca de 54.226 millones de dólares] deban ser entregados [a Ucrania], es una cantidad enorme (...) Pero todo bien, Hungría está dispuesta a participar en la decisión de los 27 estados si se garantiza que todos los años decidiremos si continuaremos enviando este dinero o no. Y esta decisión anual debe tener la misma base jurídica que hoy: debe ser unánime", dijo Orban en entrevista con la revista de noticias Le Point.