Lavrov indica que los BRICS es un principio organizador para el sur y el este globales

Los BRICS es un principio organizador a nivel mundial para los países del sur y el este globales sobre la base de igualdad, declaró el canciller ruso, Serguéi... 31.01.2024, Sputnik Mundo

Añadió que los BRICS se basa en los principios de respeto mutuo, elección soberana de la vía de desarrollo e igualdad. "La adhesión de nuevos miembros a los BRICS refuerza la asociación estratégica y la posición internacional de nuestra asociación (...) Los BRICS está bien posicionado para dar forma a la agenda global. Defiende sistemáticamente los intereses de la mayoría mundial, ofreciendo su visión del futuro orden mundial, basado en el desarrollo objetivo de las cosas, y no en esquemas organizados artificialmente y destinados a frenar el desarrollo de la humanidad", subrayó Lavrov.El ministro señaló que los países BRICS no tratan de imponer nada a nadie, sino que están abiertos a un diálogo en pie de igualdad destinado a encontrar un equilibrio de intereses.En cuanto a la expansión del grupo, el canciller aseguró que no fue concebida para crear un dictado de la mayoría mundial, al contrario, los países de la asociación están abiertos a un diálogo igualitario.En sus palabras, se prestará especial atención a la entrada sin problemas de los nuevos miembros del bloque en las actividades cotidianas de la asociación.A partir del 1 de enero de 2024 estaban invitados a unirse al grupo Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Etiopía, Irán y Argentina, pero esta última declinó formalmente la invitación a finales de diciembre. Hoy en día, los BRICS representan el 42% de la población del planeta, el 30% del territorio mundial, el 23% del PIB global y el 18% del comercio internacional. Varios países como Argelia, Bolivia, Indonesia, Irán, Turquía, y Bangladés figuran entre los que también solicitaron su adhesión al bloque.

