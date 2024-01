https://sputniknews.lat/20240131/que-condiciones-podrian-hacer-posible-un-intercambio-de-prisioneros-seguro-entre-rusia-y-ucrania--1147869822.html

¿Qué condiciones podrían hacer posible un intercambio de prisioneros seguro entre Rusia y Ucrania?

Es imposible confiar en las autoridades de Kiev tras el derribo del avión ruso Il-76 con prisioneros de guerra ucranianos, pero las negociaciones sobre su... 31.01.2024

A su juicio, Kiev "no es de fiar", y las negociaciones de canje deben seguir adelante con la participación de países mediadores neutrales."Estoy seguro de que el trabajo va a continuar de todos modos, incluso en la situación más estancada hay que buscar una salida. No se debe optar por una confrontación de carácter categórico, que conduce a resultados muy negativos. Por lo tanto, es necesario continuar las negociaciones, pero deben incluir a quienes, incluso desde el punto de vista de Kiev, son neutrales", destacó el jefe de la región.El 24 de enero, un avión de transporte militar ruso fue derribado en la región de Bélgorod. A bordo se encontraban seis tripulantes, 65 soldados ucranianos prisioneros y tres soldados rusos que los acompañaban. La catástrofe no dejó supervivientes. La investigación ha demostrado que el Il-76 fue derribado por el sistema de defensa antiaérea Patriot, de producción estadounidense.Con el derribo del avión, Kiev intentó intimidar a sus militares para que no se rindieran, el nivel de rendiciones en las filas ucranianas aumenta y "el régimen de Zelenski está en pánico", declaró el responsable de la Cámara Pública de Rusia para la integración de las nuevas regiones, Vladímir Rógov.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia recordaron que no es la primera vez que Kiev masacra brutalmente a sus propios militares prisioneros. Tales acciones muestran claramente la incompetencia del "régimen de Kiev" de negociar, señalaron.

ucrania

