Al planificar la injerencia exterior en las elecciones presidenciales rusas, Occidente puede intentar formar autoridades alternativas y provocar protestas... 07.02.2024, Sputnik Mundo

"Hay varios riesgos, desafíos que yo identificaría como los principales... Se trata del posible reconocimiento de la ilegitimidad de la elección presidencial. En efecto, se trata de una situación muy peligrosa. En caso de este 'caso' se producirá un efecto dominó. Todo el mundo empezará a no reconocer los resultados de los demás... En Occidente se forman las llamadas autoridades alternativas", señaló Mujin en el marco de una mesa redonda de Sputnik. Precisó que, generalmente, esto ocurre para imitar las actividades de las autoridades rusas y, en segundo lugar, hay intereses materiales bastante concretos. En sus palabras, "la oposición no sistémica intentará tocar el tema con protestas locales —ecología, defensores de los animales, sanidad, protección urbana, etc.—, principalmente en las regiones".Además, el experto afirmó que en caso de que no se reconozca la legitimidad de las elecciones presidenciales de marzo de 2024, inevitablemente habrá una serie de acciones simétricas recíprocas que llevarán a consecuencias irreversibles.En sus palabras, las personas deben entender claramente que estas acciones son temporales y contribuyen a la consecución de objetivos bastante concretos, después de lo cual volverán a ser liberalizados.Previamente, se conoció que revelaron numerosos casos de intentos de obstruir la celebración de los comicios presidenciales del país euroasiático por parte de agentes extranjeros, comunicó el jefe del comité de la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) Vasili Piskariov. Los senadores ponen de relieve la particular actividad de la emisora Voz de América, patrocinada por el Gobierno de Estados Unidos y considerada agente extranjero en Rusia.El Consejo de la Federación de Rusia (Cámara Alta del Parlamento del país) ha convocado elecciones presidenciales para el 17 de marzo de 2024. La votación durará tres días: del 15 al 17 de marzo.

