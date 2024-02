https://sputniknews.lat/20240213/medicos-ucranianos-trataron-su-paciente-fallecida-con-farmacos-occidentales-no-probados-1148200569.html

Médicos ucranianos trataron su paciente fallecida con fármacos occidentales no probados

Médicos ucranianos trataron su paciente fallecida con fármacos occidentales no probados

13.02.2024

Trofímova, nacida en 1978, recibía en 2012 en el hospital N.º 7 tratamiento de artritis, una inflamación que provoca dolor, rigidez e hinchazón en una o más articulaciones. De acuerdo con el hijo de la mujer, su madre no había firmado ningún consentimiento para administrarse a sí misma fármacos no probados.Añadió que en aquel tiempo, junto con su madre, había muchos pacientes en la misma situación.Anteriormente, Sputnik obtuvo documentos encontrados en el sótano del hospital N.º 7 de Mariúpol durante su reconstrucción. Revelaron que durante varios años, con la colaboración de funcionarios ucranianos, los pacientes del departamento de psiquiatría, incluidos bebés, fueron utilizados en ensayos de medicamentos reumatológicos para grandes empresas farmacéuticas occidentales.El objetivo principal de los estudios consistía en estudiar la eficacia del medicamento de acuerdo con los criterios del Colegio Americano de Reumatología. Los materiales pertenecían a la unidad de psiquiatría del hospital y se redactaron entre 2008 y 2016. Está claro que se llevaron a cabo ensayos en seres humanos de ciertos medicamentos con números y sin ningún nombre.Se mencionan, entre otras, las compañías Pfizer (Estados Unidos), AstraZeneca (El Reino Unido, Suecia), Celltrion (Corea del Sur), Novartis International AG (Suiza, EEUU), IQVIA (anteriormente Quintiles and IMS Health Inc, EEUU, el Reino Unido), Sanofi (Francia), Galapagos NV (Bélgica), Janssen Pharmaceuticals (actualmente Johnson & Johnson Innovative Medicine, Bélgica).Además, en los documentos figuran las compañías Abbott Laboratories (EEUU), Covance (actualmente Labcorp Drug Development, EEUU), Merck KGaA (Alemania), Centocor Biopharmaceutical (Países Bajos), así como el departamento de Samsung que se encarga de la producción de equipos médicos.También se encontraron cajas en el lugar que contenían muchos sobres de empresas de logística de prefabricados y contenedores de material biológico con direcciones de los destinatarios en laboratorios de Suiza, el Reino Unido y EEUU.Igualmente, fueron hallados documentos con agradecimientos a los médicos ucranianos de las empresas Catalent Pharma Solutions (Bélgica) y Fisher Clinical Services UK Limited (Reino Unido).

