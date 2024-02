https://sputniknews.lat/20240216/gobierno-de-mexico-detecta-fraude-en-la-compra-del-sistema-pegasus-1148293528.html

Gobierno de México detecta fraude en la compra del sistema Pegasus

Gobierno de México detecta fraude en la compra del sistema Pegasus

La adquisición del programa Pegasus, que presuntamente fue empleado para tareas de espionaje por las autoridades mexicanas, fue un fraude, anunció el titular... 16.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-16T17:12+0000

2024-02-16T17:12+0000

2024-02-16T17:12+0000

américa latina

pegasus

política

seguridad

andrés manuel lópez obrador

méxico

eeuu

uif

gobierno de méxico

espionaje

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/10/1148292782_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_3da4c7a0481f60c7e12355eaf5bcd7c7.jpg

Asimismo, Gómez expuso que las pesquisas sobre la manera en que se haya empleado ese sistema no le corresponden a este organismo, sino a la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana."No somos la autoridad que deba entregar públicamente contratos porque no firmamos ninguno (...). La autoridad nos muestra los contratos y nosotros hacemos un análisis no solo de esos [documentos], sino de las operaciones de carácter financiero que están involucradas en los pagos. No hay el menor problema, y nunca lo ha habido, para entregar datos o referencias sobre el asunto de Pegasus", aseveró.La participación del funcionario mexicano en la rueda de prensa se da después de que el 12 de febrero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitara al organismo mostrar toda la información que tuviera sobre este programa.El 7 de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mexicana ordenó al Gobierno mexicano entregar información sobre el programa de espionaje Pegasus, a petición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).El pleno del máximo tribunal instruyó a la UIF "entregar en versión pública la información concerniente a los reportes de operaciones que presentan las entidades financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, diagnósticos, así como del sistema de pagos electrónicos interbancarios, relacionados con la contratación del programa Pegasus".La SCJN dictaminó en su fallo que la Administración encabezada por López Obrador no acreditó y es infundada la reserva de la información de esa contratación que esgrime razones de "seguridad nacional".Los antecedentes del casoAnteriormente, una investigación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) reveló en marzo de 2023 que el Ejército utilizó el malware Pegasus para intervenir el teléfono celular de un abogado del Comité de Derechos Humanos de Tamaulipas, estado en el noreste de México.Documentos castrenses internos muestran que el secretario de la Defensa mexicano, Luis Cresencio Sandoval, fue informado de la intervención del teléfono del defensor y representante de las familias de víctimas de abusos en las pesquisas sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares en 2020, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fronteriza con EEUU.El mandatario mexicano subrayó en aquella ocasión que todo el proceso de seguimiento y vigilancia fue sustentado en la ley.Periodistas y defensores de derechos humanos han denunciado durante varios años que sus teléfonos celulares fueron intervenidos entre 2019 y 2021 con el programa espía Pegasus, creado por la compañía israelí NSO Group. Quienes realizaban estas acciones eran integrantes de las Fuerzas Armadas mexicanas.Ante ello, el INAI solicitó acceso a todo el proceso de contratación, que ha sido negado por la UIF, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mexicana.

https://sputniknews.lat/20210722/el-espionaje-ilegal-en-mexico-una-tradicion-dificil-de-cambiar-1114403737.html

https://sputniknews.lat/20230419/acusan-al-ejercito-de-mexico-de-espiar-con-el-sistema-pegasus-mas-que-cualquier-otra-institucion-1138324364.html

méxico

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

pegasus, política, seguridad, andrés manuel lópez obrador, méxico, eeuu, uif, gobierno de méxico, espionaje