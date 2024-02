https://sputniknews.lat/20240216/lavrov-ucrania-se-ha-convertido-en-un-mendigo-internacional-1148274351.html

Lavrov: Ucrania se ha convertido en un "mendigo internacional"

Lavrov: Ucrania se ha convertido en un "mendigo internacional"

Ucrania, que perdió su autonomía financiera, se ha convertido en un "mendigo internacional", declaró el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, en... 16.02.2024, Sputnik Mundo

En sus palabras, Ucrania, que recibió de la Unión Soviética y del Imperio ruso un potencial industrial extremadamente rico, se convirtió probablemente en "el Estado más pobre de Europa, en un territorio de la extinción, sin exagerar, y las autoridades de Kiev son un mendigo internacional universalmente reconocido".La "fórmula de paz" de Zelenski no tiene sentido "Está claro para todo el mundo que es una farsa y, como mínimo, es una iniciativa poco inteligente", señaló. El canciller agregó que los políticos occidentales intentan engañar a los representantes del Sur y el Este del mundo y arrastrarlos a la llamada "fórmula de la paz" para imitar su apoyo."Ahora intentan atontar —no se me ocurre otra palabra— a todos los países de la mayoría mundial, incluidos los aquí representados. Estamos muy contentos de verles aquí. Están tratando de atontarlos y arrastrarlos a un callejón sin salida, a la llamada "fórmula de paz" de [presidente ucraniano, Volodímir] Zelenski, cuya esencia es que Rusia simplemente debe capitular, volver a las fronteras de 1991, mientras que los dirigentes rusos deben ir a los tribunales y Rusia pagará reparaciones", indicó Lavrov."Pero para atrampar a los países normales que entienden lo que está pasando, además de estos puntos que he mencionado, incluyeron algunas disposiciones supuestamente neutrales: seguridad alimentaria, seguridad energética, seguridad nuclear, intercambio de prisioneros, cuestiones humanitarias. La mitad de las cláusulas —solo hay 10 cláusulas— la mitad de ellas son supuestamente neutrales. Y el resto, son las que he mencionado. Pero está claro que se considera como un todo", subrayó el ministro.Añadió que cuando se atrae a los países del sur global y del este global a las reuniones que se organizan para promover esta "fórmula de paz, [se les dice]: 'vale, entendemos que no les guste esto, comprendemos que digan que no tiene sentido discutir nada sin Rusia, pero simplemente apoyen la seguridad alimentaria, firmen un punto". En vista de estos métodos, son unos estafadores, aseveró Lavrov.

