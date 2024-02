https://sputniknews.lat/20240217/deberia-haber-estado-aqui-critican-a-biden-por-atender-tarde-una-catastrofe-ambiental-1148298929.html

"Debería haber estado aquí": critican a Biden por atender tarde una "catástrofe ambiental"

"Debería haber estado aquí": critican a Biden por atender tarde una "catástrofe ambiental"

Un año después de que un descarrilamiento de tren derramara miles de litros de productos químicos tóxicos en East Palestine, Ohio, en uno de los peores... 17.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-17T00:45+0000

2024-02-17T00:45+0000

2024-02-17T00:45+0000

internacional

joe biden

donald trump

eeuu

casa blanca

ohio

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/10/1148304139_0:300:2880:1920_1920x0_80_0_0_0691e7960089387eba417fcee865771a.jpg

El mandatario demócrata enfrentará en la pequeña comunidad de 5.000 habitantes a un pueblo políticamente dividido y todavía ansioso por las consecuencias para la salud a largo plazo de una catástrofe ambiental.Biden, que prometió visitar la zona poco después de la catástrofe, ha recibido críticas de los republicanos y de algunos residentes por no haber acudido antes. En una señal de lo políticamente tensa que se ha vuelto la situación, los partidarios del expresidente Donald Trump planearon un mitin para que coincidiera con la visita de Biden, señaló el diario The New York Times."La ciudad sigue muy dividida", dijo al medio Misti Allison, una residente de 35 años de East Palestine. Agregó que algunas personas esperaban que la visita de Biden trajera el tipo de alivio que muchas personas querían, como exámenes de salud en un futuro lejano.La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó en conferencia de prensa el 15 de febrero que el presidente iría a East Palestine por invitación del alcalde y a escuchar directamente al pueblo de esta zona rural de Ohio, un estado conservador, pero que es considerado como una de las entidades clave que podrían definir el ganador en las elecciones de noviembre."Es un viaje que quería hacer, pero quería asegurarse de que era el momento adecuado. Obviamente, cuando ocurrió el descarrilamiento, las agencias federales estuvieron sobre el terreno en cuestión de horas y muchas de ellas han continuado allí, ya sea la EPA o la FEMA", explicó Jean-Pierre.De acuerdo con la funcionaria, el gobierno federal buscará responsabilizar a la compañía ferroviaria Norfolk Suffolk Southern de lo sucedido hace un año. Según The New York Times, algunos habitantes de East Palestine han manifestado padecer problemas de salud y afirman que Biden debería emitir una declaración de catástrofe, lo que permitiría al estado disponer de aún más recursos federales.Conforme al diario, la empresa que había gastado más de 800 millones de dólares en limpieza, costes legales y asistencia a la comunidad y decenas de miles de toneladas de residuos sólidos contaminados y millones de galones de aguas residuales han salido de East Palestine, según la Agencia de Protección del Medio Ambiente. Ohio declaró segura el agua potable pocas semanas después del accidente."El presidente no tiene ninguna preocupación con beber el agua en East Palestine", dijo Karine Jean-Pierre, en respuesta a un reportero que mencionó que el presidente Barack Obama bebió agua filtrada en Flint, Michigan, en 2016, después de una crisis de contaminación por plomo en la ciudad.El tren transportaba más de 700.000 libras de cloruro de vinilo, un carcinógeno utilizado para fabricar tuberías, muebles y envases, cuando descarriló. Los equipos de emergencia prendieron fuego a los productos químicos en una quema controlada para evitar una explosión mayor.Mike Young, que vive a unos 45 minutos de East Palestine y está organizando una manifestación pro-Trump, dijo al medio que creía que la visita de Biden estaba motivada por la política. "Viene durante un año electoral", comentó.Timothea Deeter, organizadora comunitaria de River Valley Organizing, una organización sin ánimo de lucro de Ohio dedicada a la justicia medioambiental, se mostró "algo contenta" pero también "un poco recelosa" de la visita de Biden."Si va a venir a hacerse un montón de fotos y utilizar esto como una sesión fotográfica, eso no está bien", dijo señaló.

https://sputniknews.lat/20240131/critican-a-biden-por-ir-demasiado-tarde-al-accidente-quimico-en-ohio-1147884665.html

https://sputniknews.lat/20230224/eeuu-revela-la-causa-oficial-del-accidente-ambiental-en-ohio-1136145862.html

eeuu

ohio

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

joe biden, donald trump, eeuu, casa blanca, ohio