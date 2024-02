https://sputniknews.lat/20240218/eeuu-amenaza-con-vetar-una-resolucion-de-paz-de-la-onu-sobre-gaza-1148348807.html

EEUU amenaza con vetar una resolución de paz de la ONU sobre Gaza

EEUU amenaza con vetar una resolución de paz de la ONU sobre Gaza

El Gobierno de Estados Unidos podría vetar la resolución propuesta por Argelia que pide un alto el fuego humanitario en Gaza, si ésta se mantiene tal cual como... 18.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-18T19:51+0000

2024-02-18T19:51+0000

2024-02-18T19:51+0000

internacional

eeuu

onu

📰 conflicto palestino-israelí

israel

palestina

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/02/0c/1148174009_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2b1495db7eb1cdb2c2d2b9ab35e16561.jpg

Sin especificar qué detalles no le parecen de la propuesta, la diplomática norteamericana aseguró que dicho proyecto de resolución no contribuiría a garantizar la paz en el enclave palestino. Washington ha vetado varias resoluciones del Consejo de Seguridad con el pretexto de que éstas no otorgan garantías de seguridad a Israel ni condenan directamente al movimiento palestino Hamás por los ataques perpetrados el 7 de octubre en suelo israelí. En ese sentido, comentó que la Administración Biden trabaja con Catar y con Egipto para tratar de pactar una pausa humanitaria en este conflicto palestino-israelí, que ya se ha cobrado la vida de más de 28.000 personas en Gaza y unas 1.200 en Israel. Sin embargo, el Gobierno catarí admitió un día antes que las conversaciones entre las partes del conflicto no llegaron a buen puerto en Múnich, reconociendo que "el tiempo no juega a nuestro favor". Por su parte, el jefe político del movimiento palestino Hamás, Ismail Haniya, acusó a Israel de no cooperar en las negociaciones sobre un cese al fuego en la Franja de Gaza y sobre un intercambio de prisioneros."La ocupación [israelí] sigue maniobrando y postergando cuestiones que preocupan a nuestro pueblo, mientras que su posición se centra en la liberación de los prisioneros detenidos por la resistencia [representada por Hamás y sus grupos aliados palestinos]", destacó Haniya.

https://sputniknews.lat/20240218/por-que-la-guerra-de-israel-en-gaza-representaria-el-inicio-de-una-nueva-era-1148331841.html

eeuu

israel

palestina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, onu, 📰 conflicto palestino-israelí, israel, palestina