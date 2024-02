https://sputniknews.lat/20240222/putin-apoya-la-idea-de-facilitar-a-los-extranjeros-el-traslado-a-rusia-por-compartir-sus-valores-1148453707.html

Putin apoya la idea de facilitar a los extranjeros el traslado a Rusia por compartir sus valores

El presidente ruso, Vladímir Putin, apoya la idea de facilitar a los ciudadanos de otros países con ideales conservadores tradicionalistas su traslado a Rusia... 22.02.2024, Sputnik Mundo

El líder ruso también señaló que mucha gente en Europa, al igual que en Rusia, se adhiere a los valores tradicionales."[Estados Unidos se] convirtió en un entorno muy hostil para los cristianos. Hay casos de personas que pierden su trabajo, que no pueden encontrar un nuevo empleo, a las que se les niega la educación, que no pueden entrar en una universidad, simplemente porque se oponen al comportamiento homosexual. Estoy muy agradecido de haber traído a mi familia a Rusia", afirma el padre Joseph Gleason, sacerdote ortodoxo, nacido en Estados Unidos.Rusia no solo volvió a sus raíces cristianas, sino que se centra en desarrollar pequeñas y medianas empresas agrícolas."Lo que Rusia ofrece ahora mismo es tierra relativamente barata", se hace eco Justus Walker, un estadounidense que dirige una granja en Rusia. "Esto no tiene absolutamente ningún precedente si nos fijamos en el mismo tipo comparable de explotaciones agrícolas en Estados Unidos o en Canadá y prácticamente en cualquier otro lugar del mundo industrializado".

