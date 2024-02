https://sputniknews.lat/20240226/la-crisis-migratoria-es-el-tema-principal-entre-los-gobernadores-de-eeuu-no-ucrania-1148517958.html

La crisis migratoria es el tema principal entre los gobernadores de EEUU, no Ucrania

La crisis migratoria es el tema principal entre los gobernadores de EEUU, no Ucrania

La cifra récord de 2,4 millones de migrantes encontrados en la frontera entre Estados Unidos y México en 2023 fue el tema principal de la Asociación Nacional... 26.02.2024, Sputnik Mundo

2024-02-26T00:38+0000

2024-02-26T00:38+0000

2024-02-26T00:49+0000

internacional

eeuu

ucrania

migrantes

política

📰 suministro de armas a ucrania

donald trump

méxico

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e7/04/1d/1138815410_0:221:2118:1412_1920x0_80_0_0_a5e36cc85b3b9675bfb4b2f5328f7c82.jpg

Aunque la ayuda financiera y militar a Kiev es uno de los temas más relevantes entre la Administración Biden, los gobernadores tienen una opinión muy diferente, al colocar a la migración irregular como el tema principal del encuentro con el Ejecutivo. Medios como CNN y Politico destacaron que, a diferencia de otros años, cuando hubo más temas sobre la mesa, esta vez fue la migración la que acaparó toda la discusión política, en momentos en que demócratas y republicanas luchan en la Cámara de Representantes para priorizar medidas que frenen la migración sobre los más de 60.000 millones de dólares de apoyo a Ucrania. Lo mismo aseguró el gobernador demócrata de Carolina del Norte, Roy Cooper, quien calificó el problema como "significativo" y como "un desafío". "Creo que lo que se vio en esa sala [en la Casa Blanca] fue tanto a demócratas como a republicanos que quieren una solución y que no creen que el Congreso pueda simplemente quedarse al margen", comentó el gobernador demócrata de Kentucky, Andy Beshear. Al mismo tiempo que se entablaban conversaciones en la Casa Blanca entre los gobernadores, el expresidente Donald Trump pronunciaba envalentonados discursos en contra de los migrantes, luego de saberse victorioso en las primarias de Carolina del Sur, un hecho que lo posicionó prácticamente como el favorito del Partido Republicano a la Presidencia de Estados Unidos. El también hombre de negocios afirmó que, de llegar a la Casa Blanca nuevamente, ordenará "la deportación más grande en la historia de nuestro país", ya que "no tenemos otra opción". "No es nada agradable decirlo y odio decirlo. Esos payasos de los medios dirán: 'Oh, es tan malo'. Él es... No, no. Están matando a nuestra gente. Están matando a nuestro país, están matando a nuestra gente, no tenemos otra opción", dijo Trump.

https://sputniknews.lat/20240223/la-revolucion-de-la-tortilla-el-hecho-que-inspiro-a-los-migrantes-de-chicago--1148478106.html

eeuu

ucrania

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

eeuu, ucrania, migrantes, política, 📰 suministro de armas a ucrania, donald trump, méxico