¿Por qué la OTAN temería una victoria electoral de Trump?

¿Por qué la OTAN temería una victoria electoral de Trump?

El republicano ha dicho en muchas ocasiones que, de llegar a la Casa Blanca, no permitirá que Washington sea el principal aportador de recursos de la Alianza atlántica, ya que los otros miembros tienen las mismas obligaciones. Esas declaraciones han sido tomadas de forma negativa por algunos líderes europeos, quienes incluso ya estarían preparando un escenario geopolítico frente a Rusia en el cual ya no cuenten con el apoyo de Estados Unidos. El medio especializado en economía y finanzas recuerda que "la OTAN sirve a intereses vitales de Estados Unidos", por lo que la Casa Blanca, dice, no puede renunciar a su liderazgo en el bloque militar occidental. "Estados Unidos es fuerte, pero no tanto como para no necesitar amigos", advierte Bloomberg. La agencia estadounidense recomienda a Washington presionar a todos los miembros de la OTAN, entre ellos los socios europeos, para que gasten el prometido 2% del Producto Interno Bruto (PIB) en defensa, un requisito que no cumplen todos los miembros y que molesta especialmente a Trump. El pasado 10 de febrero, Donald Trump criticó a la Alianza en un mitin de campaña en Conway, Carolina del Sur, donde relató lo que, dijo, fue una conversación que sostuvo con el "presidente de un gran país"."Bueno, señor, si no pagamos y nos ataca Rusia... ¿nos protegerá?", dijo Trump, citando al supuesto líder anónimo."Le respondí: '¿No has pagado? ¿Eres moroso? No, no les protegería. De hecho, le animaría [a Rusia] a hacer lo que quiera. Tienen que pagar", mencionó Trump."Si se percibe que Estados Unidos vacila en sus compromisos, o incluso que está dispuesto a abandonarlos, sus adversarios seguramente se envalentonarán. En poco tiempo, eso dejará a Estados Unidos, dentro y fuera del país, más débil y en mayor peligro", concluye el medio.

