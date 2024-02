https://sputniknews.lat/20240229/colombia-llama-a-embajador-de-israel-por-declaraciones-contra-un-funcionario-1148618752.html

Colombia llama a embajador de Israel por declaraciones contra un funcionario

Colombia llama a embajador de Israel por declaraciones contra un funcionario

BOGOTÁ (Sputnik)-- La Cancillería de Colombia llamó el 28 de febrero al embajador de Israel en este país, Gali Dagan, por sus declaraciones en redes sociales...

"El embajador de Israel en Colombia, Gali Dagan, fue convocado por la Cancillería colombiana debido a las recientes declaraciones en su cuenta de X, donde se dirige en términos sarcásticos y refiriéndose a asuntos internos de Colombia, a altos funcionarios del Estado colombiano, en particular, el trino del 12 de febrero pasado, en respuesta a una publicación del director de Impuestos y Aduanas Nacionales", informó el Ministerio en un comunicado. Reyes expresó en redes sociales su preocupación por lo que ocurre en Gaza, a lo cual replicó el diplomático israelí en tono sarcástico. Para la Cancillería colombiana, el embajador israelí está incumpliendo convenios internacionales al inmiscuirse en asuntos internos de la nación. "El Gobierno colombiano considera que los comentarios son inapropiados, contrarios a las relaciones diplomáticas entre naciones soberanas y no se ajustan al Artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, dado que las personas que gozan de privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor y están obligadas a no inmiscuirse en sus asuntos internos", denunció. En el intercambio digital, Dagan invitó a Reyes a ver videos del ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por el grupo islamista Hamás contra territorio israelí, que dejó miles de muertos, entre ellos el colombiano Elkana Bohbot. Ante esto, Reyes compartió otra publicación defendiendo su posición comentando lo que ocurrió en Rafah.Hasta el momento, los bombardeos israelíes han dejado más de 29.600 palestinos asesinados, así como más de 69.800 heridos.

