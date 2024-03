https://sputniknews.lat/20240301/francia-aclara-que-no-enviara-sus-tropas-a-combatir-en-ucrania-1148649534.html

Francia aclara que no enviará sus tropas a combatir en Ucrania

París renuncia a desplegar sus tropas en Ucrania para efectuar operaciones militares, declaró el ministro de Exteriores francés, Stephane Sejourne. Sus... 01.03.2024, Sputnik Mundo

Anteriormente, el ministro señaló que la presencia de soldados franceses en Ucrania está destinada a cumplir "tareas no bélicas" y consideró que la actividad de militares occidentales en ese país no significaría complicidad en el conflicto armado en curso.El 26 de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, abordando la posibilidad de envío de soldados europeos a Ucrania, informó que "no se puede descartar nada". Tras esas declaraciones, Macron fue objeto de críticas a nivel nacional, donde se le llamó "el señor de la guerra". De acuerdo con el instituto de sondeos CSA, el 76% de los franceses está en contra del envío de tropas de Francia a Ucrania.A su vez, el ministro de Defensa francés, Sebastien Lecornu, subrayó que "no se trata de una guerra con Rusia" y que "decir que 'no descartamos nada' no es ni un signo de debilidad ni implica una escalada".Los líderes de la OTAN también se mostraron escépticos con la idea del mandatario francés, alegando que el envío de tropas de Alianza y la Unión Europea a Ucrania solo llevará a una escalada del conflicto.Rusia continúa desde el 24 de febrero de 2022 la operación militar especial con el objetivo de defender las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, previamente reconocidas por Moscú como Estados soberanos, frente al genocidio cometido por parte de Kiev, y atajar los riesgos de seguridad nacional que representa el avance de la OTAN hacia el este.Moscú advirtió en reiteradas ocasiones que la OTAN está "jugando con fuego" al suministrar armas a Ucrania y que los convoyes extranjeros con armas serían "objetivo legítimo" para su ejército nada más cruzar la frontera.En palabras del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, Rusia ve inevitables los enfrentamientos directos entre Rusia y la OTAN, si Occidente envía a sus tropas a Ucrania.

