AMLO lamenta ataque contra militares en Michoacán, al oeste de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lamentó el ataque que sufrieron elementos de las Fuerzas Armadas en el municipio de Aguililla, Michoacán... 02.03.2024

"Lamentamos mucho este crimen. Fue en Tierra Caliente, en Aguililla, en una comunidad. Se enteraron de un campamento, fueron a él (...). Lo hicieron en vehículos y, luego, caminaron. De regreso no tomaron el mismo camino, sino otro y ahí, en la maleza, había una trampa, un explosivo, y venían juntos. Por esa explosión, ahí mismo falleció un militar y luego, [hubo dos] heridos, los atendieron, pero no pudieron salvarlos", comentó en conferencia de prensa.De igual manera, el mandatario mexicano aseveró que se apoya a los familiares de las personas fallecidas.El 29 de febrero de 2024, un grupo de elementos del Ejército mexicano fue emboscado en Aguililla, Michoacán. De acuerdo con medios locales, los militares fueron agredidos a balazos, con drones cargados de explosivos y una mina antipersona. Según la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se han decomisado 33 drones empleados por el crimen organizado para soltar artefactos explosivos contra autoridades, población civil y grupos antagónicos.Los aseguramientos se han dado principalmente en el municipio de Tepalcatepec, pero también en Aguililla, Apatzingán y Cotija.En entrevista previa para Sputnik, el maestro José Antonio Álvarez León, especialista en seguridad y profesor en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM, comentó que la delincuencia organizada no se va a quedar atrás en el uso de la tecnología para llevar a cabo sus actividades delictivas y el potencial de los drones para usos delictivos es muy amplio.

