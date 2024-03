https://sputniknews.lat/20240305/el-modelo-personalizado-del-tanque-abrams-para-ucrania-tendria-muchos-puntos-debiles-1148715129.html

El modelo personalizado del tanque Abrams para Ucrania tendría "muchos puntos débiles"

El modelo personalizado del tanque Abrams para Ucrania tendría "muchos puntos débiles"

05.03.2024

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el 4 de marzo pasado que un segundo Abrams M1 ucraniano había sido destruido, con imágenes que circulan en redes sociales y que muestran un M1 ardiendo cerca de un vehículo de asalto M1150 en las afueras del suburbio de Avdéyevka, en la región de Donetsk.Un primer Abrams fue destruido el 26 de febrero, también en las inmediaciones de Avdéyevka, ciudad que las fuerzas ucranianas habían convertido en una importante fortaleza contra las milicias del Donbás y el Ejército ruso a lo largo de casi una década, y que las fuerzas rusas consiguieron finalmente derrotar tras meses de combates.Los dos Abrams destruidos hasta la fecha fueron eliminados por drones FPV rusos: el primero por un dron conocido como Piranha, el segundo por un dron llamado Upyr. Abrams 'personalizados' para Kiev Durante la Guerra Fría, el oficial soviético convertido en desertor e historiador aficionado, Vladimir Rezun, se refería burlonamente a los equipos militares soviéticos exportados a Estados amigos, pero no aliados, como "modelos mono", término con el que pretendía designar la ausencia de armamento avanzado y otros sistemas que sí se encuentran en los equipos originales.En el caso de los Abrams, Kiev parece haber recibido sus propios "modelos mono" estadounidenses, simplificando así los esfuerzos de las fuerzas rusas por destruirlos.En la versión ucraniana del M1, el blindaje de uranio empobrecido fue sustituido por el de tungsteno, lo que lo hace más vulnerable a proyectiles y drones."Luego está la protección activa del tanque, en concreto, el sistema Trophy instalado en otros Abrams", que los M1 ucranianos tampoco incorporan, explicó Leonkov. "Además, no recibieron una estación de alerta antidrones para la defensa contra vehículos aéreos no tripulados. Es decir, los tanques que recibió Ucrania son una "versión ligera"" del Abrams básico.Muchos puntos débilesEl resultado es un carro de combate principal con "muchos puntos débiles", según el observador.Entre ellos se incluye el motor aeronáutico que propulsa el tanque, que proporciona un gran aumento de potencia para propulsar hacia adelante al behemoth de 60 blindados, pero se produce a costa de la capricho con el medio ambiente y una vida útil más corta.El tercer problema, dice el experto, es su transmisión, que es una especie de "talón de Aquiles" que convierte al tanque en un objetivo vulnerable en terrenos difíciles."Todos estos problemas son conocidos, por supuesto, por nuestros militares. Por lo tanto, esperaron a que apareciera este tanque, y cuando este pelotón de Abrams empezó a operar en la zona de Avdéyevka, es decir, a hacer fuego desde posiciones cerradas, bombardeando nuestras posiciones, empezaron a ser cazados", dijo el especialista en defensa.A juzgar por la información disponible sobre la destrucción del segundo Abrams, Leonkov cree que probablemente su tren motriz resultó dañado, tras lo cual se enviaron drones para rematarlo y evitar que el M1 fuera remolcado desde el frente para su reparación.

