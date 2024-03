https://sputniknews.lat/20240307/zajarova-denuncia-amenazas-directas-contra-la-lider-de-gagauzia-desde-chisinau-1148790406.html

Zajárova denuncia "amenazas directas" contra la líder de Gagauzia desde Chisináu

La presidente de Moldavia, Maia Sandu, usa la legalidad como un "elemento de ajuste de cuentas político" contra la líder de Gagauzia, Euguénia Gutsul, declaró... 07.03.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, el Gobierno de Sandu intenta construir una dictadura en su Estado, bajo el disfraz de la democracia. Agregó que Gutsul no solo cuenta con los votos de sus electores, sino también con "la lucha de sus votantes, su electorado".En este contexto, Zajárova recordó que los ciudadanos de la región autónoma de Moldavia no "fueron tímidos ni tuvieron miedo de expresar su punto de vista", cuando apoyaron a Gutsul como la líder de Gagauzia. Subrayó que fue elegida democráticamente por el pueblo conforme a la ley. Sin embargo, "esto provocó tal amargura y odio de Maia Sandu", que la recién elegida jefe de la región fue sometida a todos los instrumentos de presión disponibles. No obstante, en aquel momento el pueblo de Gagauzia acudió a defender a su candidata. "Aquí está la segunda ronda que comienza ahora", comentó a RT la vocera acerca de la situación que está cobrando fuerza por el momento en Moldavia.El 6 de marzo, la líder de la región autónoma de Gagauzia se reunió con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, durante el Festival Mundial de Juventud que se celebró en el territorio federal Sirius. Según Gutsul, durante el encuentro abordó con el mandatario ruso la situación política en Moldavia.Tras el encuentro, desde Chisináu anunciaron causas penales y organizaron una oleada de redadas contra opositores. En concreto, el fiscal general en funciones de Moldavia, Ion Muntean, declaró al medio Jurnal TV el 6 de marzo que los materiales de una causa penal contra Gutsul se presentarán pronto ante el tribunal.Asimismo, el 7 de marzo, las autoridades moldavas llevaron a cabo una redada contra miembros del partido Shans, asociado supuestamente con el opositor moldavo Ilan Shor. Según la última información, varias personas enmascaradas les registraron sus domicilios y detuvieron a algunos. A su vez, Ilan Shor también advirtió de que Chisináu se dispone a detener a Gutsul después de su regreso de Rusia, justo en el aeropuerto.

