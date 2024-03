https://sputniknews.lat/20240311/bukele-afirma-que-deben-aniquilarse-las-pandillas-en-haiti-como-en-el-salvador-1148854375.html

Bukele afirma que deben aniquilarse las pandillas en Haití como en El Salvador

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, afirmó el 10 de marzo que los grupos criminales de Haití deben ser aniquilados como hizo su Gobierno en El Salvador... 11.03.2024, Sputnik Mundo

En la filmación se observa a un joven que corta pedazos de carne de una pierna de otra persona que es consumida por el fuego en la calle, donde se ven imágenes borrosas por el humo de escombros y otras personas y se escuchan comentarios y risas de los acompañantes del asesino. "Vimos imágenes similares en El Salvador hace unos años. Pandillas bañándose con los cráneos de sus víctimas. Todos los 'expertos' dijeron que no podían ser derrotados, porque eran una 'parte intrínseca de nuestra sociedad'. Ellos estaban equivocados", agregó el mandatario. Bukele ofreció este domingo la posibilidad de solucionar la grave crisis desatada en Haití por bandas criminales, pero condicionó la ayuda a la aprobación de las Naciones Unidas y de esa empobrecida nación caribeña. Bukele ha ofrecido en varias ocasiones ayudar a otros países con la aplicación del modelo de su gobierno para combatir las pandillas, antes poderosos grupos criminales que controlaban gran parte del país y sometían a la población a un estado paralelo de terror, según las autoridades. Con el Plan de Control Territorial y el decreto de régimen de excepción aprobado el 27 de marzo de 2022 más de 77.000 pandilleros han sido encarcelados y la tasa de homicidios, que en 2015 alcanzó un pico de 106,3 por cada 100.000 habitantes, en febrero pasado bajó a 0,8, la más baja del hemisferio occidental. El primer ofrecimiento a apoyar la solución de la crisis haitiana fue hecho por Bukele el 31 de enero del mediante un intercambio de notas con el primer ministro, Ariel Henry, de acuerdo con fuentes oficiales. El vicepresidente Félix Ulloa reiteró la propuesta durante una reunión con Henry en marzo del año pasado durante la VII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en Buenos Aires, Argentina. Ulloa ofreció compartir las experiencias del Plan de control territorial aplicado por Bukele desde junio de 2019 en El Salvador y la apertura de una oficina de cooperación salvadoreña en Haití. "No existe ninguna posibilidad de que El Salvador envíe soldados o policías, lo que le ofrecí al primer ministro fue que El Salvador tiene la voluntad de enviar como una misión de estudio", dijo entonces Ulloa. Hasta el momento Bukele ha afirmado que El Salvador puede solucionar la crisis en Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, pero no se ha referido a como lograrlo.

