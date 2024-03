https://sputniknews.lat/20240311/orban-declara-que-trump-no-financiara-a-ucrania-si-gana-las-elecciones-1148857359.html

Orban declara que Trump no financiará a Ucrania si gana las elecciones

Orban declara que Trump no financiará a Ucrania si gana las elecciones

El expresidente estadounidense, Donald Trump, prometió que no dará dinero a Ucrania si vuelve a ser presidente y que, sin EEUU, Europa no podrá financiar el... 11.03.2024, Sputnik Mundo

Trump recibió a Orban en su finca de Mar-a-Lago el 8 de marzo. La oficina de prensa del expresidente señaló que Trump y Orban "discutieron diversos asuntos que afectan a Hungría y Estados Unidos".De acuerdo con Orban, sin los estadounidenses, los europeos no son capaces de financiar a Kiev por sí mismos.Según Orban, Trump no es presidente ahora, pero su partido obstruye los esfuerzos de los demócratas para enviar dinero a Ucrania. Trump aseguró que si vuelve, "no destinará ni un céntimo", destacó el premier húngaro en una entrevista con el canal de televisión M1.No surgieron conflictos abiertosSería mejor para el mundo que Trump volviera a la Casa Blanca porque no hubo conflictos en Oriente Medio y Ucrania durante su presidencia, insistió Orban inmediatamente después de la reunión."El presidente Trump fue respetado en todo el mundo y creó así las condiciones para la paz. Durante su presidencia, hubo paz en Oriente Medio y también en Ucrania. Estuvimos de acuerdo en que habrá paz cuando surjan líderes mundiales que quieran la paz", expresó Orban en un mensaje de video publicado en las redes sociales.Además, el primer agregó que está orgulloso de que Hungría esté entre los países que aspiran a la paz.Risas en la OTANPreviamente, Trump indicó que la voluntad del actual presidente de EEUU, Joe Biden, de destinar miles de millones de dólares a Ucrania causa risas en la OTAN. A su juicio, el gasto de los países de la alianza debería estar en consonancia con el de Washington, que hasta ahora contribuye con 200.000 millones de dólares, mientras que los demás solo aportan 25.000 millones.En febrero, el exjefe de la Casa Blanca también prometió que podría resolver el conflicto ucraniano en un breve plazo de tiempo si ganaba las elecciones.Según la afirmación de Trump, solo él tiene el poder de evitar el estallido de la Tercera Guerra Mundial. "Estamos muy cerca de la Tercera Guerra Mundial", advirtió.

