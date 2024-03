https://sputniknews.lat/20240311/rusia-cuestiona-conjeturas-de-medios-de-eeuu-sobre-hipotetico-ataque-nuclear-a-ucrania-1148857677.html

Rusia cuestiona conjeturas de medios de EEUU sobre hipotético ataque nuclear a Ucrania

MOSCÚ (Sputnik) — El Kremlin se abstuvo de comentar las especulaciones de los medios estadounidenses sobre un hipotético ataque nuclear ruso contra Ucrania... 11.03.2024, Sputnik Mundo

El fin de semana, el canal televisivo estadounidense CNN afirmó que el país norteamericano a finales de 2022 se preparaba para un hipotético ataque con armas nucleares contra Ucrania. Horas después, el periódico estadounidense The New York Times aseguró que el Gobierno del presidente Joe Biden barajaba la posibilidad de atacar a Rusia con armas convencionales ante un hipotético ataque nuclear ruso a Ucrania.Peskov insistió en que este tipo de conjeturas no requieren comentarios.Desde Moscú declararon en reiteradas ocasiones que no veían necesidad de emplear armas nucleares en el contexto de la crisis ucraniana. Según la doctrina de defensa de Rusia, teóricamente se emplearían armas nucleares en caso de una agresión con armas de destrucción masiva contra el país o sus aliados.Asimismo, Moscú conoce a grandes rasgos un plan de paz del expresidente estadounidense Donald Trump relacionado con Ucrania, declaró Peskov."Sí, estamos al tanto, pero no tenemos nada que decir, porque no se incluyen los detalles. No está claro de qué tipo de plan se trata, y por eso no podemos decir nada al respecto", dijo Peskov.El Kremlin tacha de injustificadas las acusaciones de "chantaje energético"Las acusaciones de "chantaje energético" lanzadas por la presidenta de Moldavia, Maia Sandu, contra Rusia son injustificadas, agregó el portavoz.El 7 de marzo, Sandu realizó una visita de trabajo a París, donde se reunió con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En su declaración publicada al término del encuentro, la líder moldava acusó a Rusia de intentar perpetrar un golpe de Estado en Moldavia.También afirmó que "Moscú intenta controlar" a Moldavia mediante chantaje energético, apoyo a las protestas en el país, campañas de desinformación e intentonas golpistas. En su declaración, Sandu agradece a Macron por su apoyo al actual Gobierno moldavo y la ayuda financiera y militar.Además, durante la visita de Sandu a París, las partes firmaron acuerdos sobre cooperación en defensa y economía.Desde hace dos años, en Moldavia no cesan las protestas de la oposición, que exige la renuncia de la presidenta del país y la celebración de elecciones legislativas anticipadas. Los manifestantes acusan a las autoridades de la incapacidad de solucionar la crisis económica y detener la caída en el nivel de vida y la subida de precios y gastos militares.

