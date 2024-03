https://sputniknews.lat/20240329/belgica-destinara-100-millones-de-euros-a-ucrania-para-el-mantenimiento-de-cazas-f-16-1149341060.html

Bélgica destinará 100 millones de euros a Ucrania para el mantenimiento de cazas F-16

Bélgica destinará 100 millones de euros a Ucrania para el mantenimiento de cazas F-16

Sputnik Mundo

BRUSELAS (Sputnik) — Bélgica destinará 100 millones de euros a Ucrania para el mantenimiento de los cazas F-16, que los países occidentales planean suministrar... 29.03.2024, Sputnik Mundo

2024-03-29T20:35+0000

2024-03-29T20:35+0000

2024-03-29T20:35+0000

📰 suministro de armas a ucrania

bélgica

otan

f-16

ucrania

defensa

aviones de caza

https://cdn1.img.sputniknews.lat/img/07e8/03/1d/1149341278_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_45904d8fcdff832be740dc42f9c34852.jpg

"El Consejo de Ministros aprobó el viernes el paquete número 25 de asistencia militar a Ucrania. Se asignarán 100 millones de euros para el mantenimiento de los F-16", señaló la ministra citada por el diario Soir. Bélgica sigue estudiando la posibilidad de entregar sus propios aviones a los militares ucranianos, lo que provocó intensos debates sobre el impacto de este posible paso en la capacidad combativa del ejército del reino. Según varios medios de comunicación, actualmente Bélgica cuenta solo con 24 cazas F-16 operativos, que se utilizan para patrullar no solo sus fronteras sino también las de otros países miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). El primer ministro belga, Alexander De Croo, mencionó que la decisión sobre la entrega de F-16 a Ucrania no se tomará antes de 2025 y dependerá del suministro de los aviones de combate estadounidenses F-35 para la fuerza aérea belga. Países Bajos y Dinamarca fueron los primeros en aceptar otorgar a Ucrania los cazas F-16. La Casa Blanca confirmó que Kiev recibirá los aviones cuando concluya la capacitación de los pilotos ucranianos. Rusia critica los suministros de armas a Ucrania por parte de Occidente, argumentando que complican la resolución del conflicto ucraniano e involucran directamente a la OTAN, y advierte que cualquier cargamento con armas para Kiev pasará a ser un blanco legítimo para sus fuerzas. Según el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, Estados Unidos y la OTAN toman parte directa en el conflicto en Ucrania con los suministros de armamento y el entrenamiento de militares ucranianos en territorios del Reino Unido, Alemania, Italia y otros países. El Kremlin sostiene que la política de Occidente de nutrir de armas a Ucrania no contribuye a las negociaciones ruso-ucranianas y solo tendrá un efecto negativo.

https://sputniknews.lat/20240328/ucrania-podria-usar-sus-aviones-occidentales-f-16-como-kamikazes--1149311340.html

bélgica

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 suministro de armas a ucrania, bélgica, otan, f-16, ucrania, aviones de caza