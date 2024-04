https://sputniknews.lat/20240404/el-ejercito-de-israel-habria-definido-objetivos-humanos-en-gaza-con-ayuda-de-la-ia-1149469713.html

El Ejército de Israel habría definido objetivos humanos en Gaza con ayuda de la IA

El Ejército de Israel habría definido objetivos humanos en Gaza con ayuda de la IA

Sputnik Mundo

En los bombardeos contra la Franja de Gaza, el Ejército de Israel habría utilizado una base de datos de inteligencia artificial que en un momento dado... 04.04.2024, Sputnik Mundo

2024-04-04T05:08+0000

2024-04-04T05:08+0000

2024-04-04T06:27+0000

🛡️ zonas de conflicto

📰 conflicto palestino-israelí

seguridad

franja de gaza

palestina

eeuu

hamás

fuerzas de defensa de israel (fdi)

defensa

https://cdn2.img.sputniknews.lat/img/07e8/04/02/1149411308_0:48:1024:624_1920x0_80_0_0_91a9e28dc3b2d1b2926f5eb5845183f3.jpg

Fuentes de inteligencia citadas por el rotativo británico, afirmaron, además, que los militares israelíes permitieron la muerte de un gran número de civiles palestinos, especialmente durante las primeras semanas y meses del conflicto."Esto no tiene parangón, que yo recuerde", dijo un oficial de inteligencia que utilizó el sistema llamado Lavender, añadiendo que tenían más fe en un "mecanismo estadístico" que en un soldado afligido. "Todo el mundo allí, incluido yo, perdió gente el 7 de octubre. La máquina lo hizo fríamente. Y eso lo hizo más fácil".Según The Guardian, el testimonio de los seis agentes de inteligencia, todos ellos implicados en el uso de sistemas de inteligencia artificial para identificar objetivos de Hamás y de la Yihad Islámica Palestina en la guerra, fue facilitado al periodista Yuval Abraham para un reportaje publicado por la publicación israelí-palestina +972 Magazine y el medio de comunicación en lengua hebrea Local Call.Sus testimonios fueron compartidos en exclusiva con The Guardian antes de su publicación. Los seis dijeron que Lavender había desempeñado un papel central en la guerra, procesando masas de datos para identificar rápidamente a posibles objetivos a los que atacar. Cuatro de las fuentes afirmaron que, en una fase temprana de la guerra, Lavender llegó a enumerar hasta 37.000 hombres palestinos que habían sido vinculados por el sistema de inteligencia artificial a Hamás o la Yihad islámica.De acuerdo con el rotativo, Lavender fue desarrollado por la Unidad 8200, la división de inteligencia de élite de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).Varias de las fuentes describieron cómo, para determinadas categorías de objetivos, las FDI aplicaban márgenes preautorizados para el número estimado de civiles que podían morir antes de que se autorizara un ataque, señaló el periódico.Dos fuentes dijeron que durante las primeras semanas de la guerra se les permitía matar a 15 o 20 civiles durante ataques aéreos contra militantes de bajo rango. Los ataques contra esos objetivos se realizaban normalmente con municiones no guiadas, conocidas como "bombas tontas", que destruían casas enteras y mataban a todos sus ocupantes, dijeron las fuentes. "Porque normalmente realizábamos los ataques con bombas tontas, y eso significaba dejar caer literalmente toda la casa sobre sus ocupantes. Pero incluso si se evita un ataque, no te importa: pasas inmediatamente al siguiente objetivo. Debido al sistema, los objetivos nunca terminan. Tienes otros 36.000 esperando".El Ministerio de Salud de Gaza afirma que 33.000 palestinos han muerto en el conflicto en los últimos seis meses. Los datos de la ONU indican que solo en el primer mes de guerra, 1.340 familias sufrieron múltiples pérdidas, de las cuales 312 perdieron a más de 10 miembros.En respuesta a la publicación de los testimonios en +972 y Local Call, las FDI afirmaron en un comunicado que sus operaciones se llevaron a cabo de acuerdo con las normas de proporcionalidad del derecho internacional. Afirmó que las bombas tontas son "armamento estándar" que los pilotos de las FDI utilizan, de forma que se garantice "un alto nivel de precisión".También se relajaron los procesos de selección de objetivos de las FDI en la fase más intensiva del bombardeo, dijeron. "Había una política completamente permisiva con respecto a las bajas de las operaciones [de bombardeo]", señaló una fuente. "Una política tan permisiva que, en mi opinión, tenía un elemento de venganza".Cuando se trataba de atacar a sospechosos de Hamás de bajo rango, decían, se prefería atacar cuando se creía que estaban en casa. "No nos interesaba matar a los operativos [de Hamás] solo cuando estaban en un edificio militar o participando en una actividad militar", comentó uno de ellos. "Es mucho más fácil bombardear la casa de una familia. El sistema está construido para buscarlos en estas situaciones".

https://sputniknews.lat/20240402/cerca-de-200-trabajadores-humanitarios-han-muerto-en-gaza-desde-octubre-segun-la-onu-1149436011.html

https://sputniknews.lat/20240403/israel-pudo-haber-atacado-el-convoy-de-world-central-kitchen-de-forma-deliberada-1149464504.html

https://sputniknews.lat/20240403/el-lider-supremo-de-iran-asegura-que-israel-se-encamina-a-la-decadencia-y-la-disolucion-1149462211.html

franja de gaza

palestina

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

🛡️ zonas de conflicto, 📰 conflicto palestino-israelí, seguridad, franja de gaza, palestina, eeuu, hamás, fuerzas de defensa de israel (fdi)