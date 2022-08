https://sputniknews.lat/20220804/como-se-originan-los-socavones-similares-al-registrado-en-chile-1129023973.html

¿Cómo se originan los socavones similares al registrado en Chile?

¿Cómo se originan los socavones similares al registrado en Chile?

Se abrió la tierra y un enorme pozo asombró a la población del norte del país sudamericano. Un socavón de más de 30 metros de diámetro apareció en la localidad de Tierra Amarilla (Atacama) y se investigan sus causas. Un experto en geología explica el fenómeno.

El sábado 30 de julio, a media tarde, la tranquilidad de la ciudad Tierra Amarilla se vio interrumpida por un fuerte ruido.No era el de la minera Candelaria, la que acostumbra a realizar tareas en la mina Alcaparrosa, ubicada a pocos kilómetros. La tierra se abrió y dejó lugar a un círculo de más de 30 metros de diámetro y unos 63 metros de profundidad.Así desapareció parte del terreno de un campo de pimientos ubicado a 600 metros de la ciudad poblada por casi 13.000 habitantes.El Gobierno, autoridades regionales y la empresa minera investigan el hecho para determinar las causas."Estas zonas tienen subterráneas para extracción de diferentes tipos de recursos metálicos, y ese tipo de túneles deben tener un registro donde se exige donde están presentes. Pero muchas veces no teníamos preocupación ni descripción acerca de los procesos y la extracción minera", dijo a Big Bang el doctor en geología Ayaz Alam, investigador del departamento de Geología de la Universidad de Atacama.Uno de los aspectos que llama la atención es el círculo casi perfecto de este socavón, forma que adopta debido al patrón radial del colapso. Comienza como una grieta y luego se expande formando un cilindro, debido a las características del suelo compuesto de arcilla y limos, en este caso."Si hay inyección o filtración de agua y una roca como caliza o yeso, ese tipo de roca más susceptible se puede disolver con filtración de agua y con tiempo se puede formar un hoyo o socavón, como conocemos en un término más coloquial", dijo Alam.En este caso, si bien no se descarta la causa natural, la hipótesis más fuerte apunta a que el socavón fue causado por la actividad minera. Durante el hecho no se registraron personas heridas y la zona afectada fue cercada."Lo más importante y más urgente en este caso es realizar un mapeo de las cavidades, los túneles que ya existen en la zona urbana, hacer un estudio en diferentes etapas priorizando el área ya habitada y seguir viendo la parte más periférica de las zonas urbanas en este caso, para evitar que vuelva a ocurrir", indicó el geólogo.Se debe "rastrear zonas potenciales en las que se pueda registrar este tipo de hechos", agregó el especialista.Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

