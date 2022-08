https://sputniknews.lat/20220804/trafico-de-armas-y-pandillas-un-coctel-explosivo-para-haiti-1129031391.html

Tráfico de armas y pandillas: un cóctel explosivo para Haití

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — La situación en Haití se ensombrece cada vez más ante la expansión del tráfico de armas y el auge de la violencia por parte de las...

Aún sin elecciones a la vista por la falta de consenso entre las organizaciones y el Gobierno, los enfrentamientos entre los grupos armados se hacen cada vez más intensos, amenazando a los más de tres millones de residentes de esta ciudad y mientras el tráfico de armas parece imparable a pesar de las recientes confiscaciones de la Policía.Solo en el mes de julio, las autoridades haitianas incautaron al menos tres cargamentos de armas y municiones en dos de los principales puertos del país.El 1 de julio funcionarios retuvieron en Port de Paix, al noroeste del país, un cargamento con 120.000 cartuchos de municiones, tres pistolas, 30 cargadores, 20 estuches para fusiles AK-47, tras requisar la vivienda de Fritz Jean Rélus.La mercancía se trasladaba en el barco Miss Lili, procedente de Florida, Estados Unidos, y las autoridades emitieron órdenes de búsqueda contra Marie Guirléne Estimable, encargada de la exportación, Wilfrid Estimable por importación y Edy Lafrance por el almacenamiento y distribución ilegal de armas y municiones.Dos semanas después, la Policía de Haití arrestó a un individuo al que confiscó 25.000 municiones de diversos calibres mientras viajaba en un autobús de transporte público de Port de Paix a la capital.El 13 de julio, las autoridades incautaron en el puerto de una veintena de armas automáticas, más de 20.000 municiones y un centenar de cargadores en un contenedor libre de impuestos destinado a la Iglesia Episcopal.La institución negó cualquier relación con el comercio ilegal de armas y aseguró en un comunicado que "no tiene pedidos de contenedores y no ha realizado ninguna gestión para pasar los contenedores por la aduana de Puerto Príncipe, ni espera productos del extranjero para ninguna de sus instituciones diocesanas".Los líderes religiosos recordaron que, en ausencia del obispo diocesano, solo el presidente del comité permanente está actualmente autorizado de una exención de impuestos y esto no ha ocurrido de momento, aseguraron.PandillasLas recientes incautaciones tienen lugar en medio de un auge de la violencia de las pandillas que operan en la capital y sus alrededores y tienen su sede en barrios vulnerables.De finales de abril a mediados de mayo, al menos 188 personas murieron, más de 120 sufrieron heridas por disparos y otros 12 desaparecieron durante los enfrentamientos entre las bandas 400 Mawozo y Chen Mechan en Croix des Bouquets, suburbio al noreste de Puerto Príncipe, según un informe de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití.Casi 16.000 personas fueron forzadas a desplazarse, mientras mujeres y niños de apenas un año fueron ejecutados en sus casas y sus cuerpos quemados."Las bandas no perdonaron a nadie", criticó la organización al denunciar las violaciones de mujeres y niñas menores de 10 años como arma para aterrorizar y vengarse de los habitantes de barrios controlados por bandas rivales.Dos meses después, la federación del G-9 liderada por Jimmy Cherizier (Barbecue) entabló otra guerra contra los rivales del G-Pep por el control de Cité Soleil, un barrio pobre del norte capitalino.Más de 471 personas murieron, sufrieron heridas o desaparecieron como consecuencia de la violencia de pandillas armadas entre el 8 y el 17 de julio, reveló el reporte de la ONU y denunció que unas 300.000 quedaron atrapadas por la violencia, sin acceso a agua, alimentos y servicios, mientras otras 3.000 huyeron de sus hogares incluidos niños no acompañados.El también dirigente del partido Rasin Kan Pep La (Reagrupamiento socialista para una nueva iniciativa social) aseguró que los conflictos siguen una agenda para desplazar a los focos de manifestaciones antigubernamentales y tener el control absoluto del terreno político.Desde el año pasado, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos advirtió que las bandas controlan más del 50% del territorio de Puerto Príncipe, una cifra que aumentó en los últimos meses y más del 30% del electorado.

