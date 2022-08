EEUU suspende la ampliación de un muro fronterizo con México tras críticas a Biden

https://sputniknews.lat/20220805/eeuu-suspende-la-construccion-de-un-muro-fronterizo-con-mexico-tras-criticas-a-biden-1129042244.html

Washington ha suspendido la edificación de un muro fronterizo doble entre las ciudades de San Diego y Tijuana, en el Parque de la Amistad, sitio internacionalmente conocido por ser un punto de encuentro entre los migrantes hispanoamericanos —sobre todo mexicanos— y sus familiares que no pudieron cruzar la frontera. De acuerdo con información de la agencia AP, el Gobierno de Biden tomó la decisión de "suspender temporalmente" las obras que fueron señaladas por sus críticos como la continuación del muro que había prometido el exmandatario Donald Trump, quien aseguraba que los altos índices de criminalidad de Estados Unidos se debían a la entrada irregular de personas provenientes de México y Centroamérica. La suspensión de las obras durará 120 días, por lo cual no es seguro que se cancele de forma definitiva el proyecto. El comisionado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), Chris Magnus, fue quien ordenó la pausa días después de que la Administración Biden fuera criticada en una conferencia de prensa. Además, en los días previos, activistas del colectivo Amigos del Parque de la Amistad se reunieron con autoridades de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos para pedir que se respete la amistad entre ambas naciones.El nuevo tramo del muro fronterizo que estaba a punto de erigirse consistía en dos bolardos de acero de 9,1 metros de altura, con muy poco espacio entre sí, una estructura muy similar a los cientos de kilómetros construidos durante el Gobierno de Trump, quien incluso alardeaba sobre que el muro sería pagado con dinero de las autoridades mexicanas. El pasado 31 de julio, el presidente estadounidense Joe Biden fue criticado por la construcción de esta valla fronteriza, ya que él mismo había prometido que no continuaría con el proyecto migratorio de su antecesor republicano. El primer golpe a la decisión de Biden fue la discusión en la rueda de prensa diaria en la Casa Blanca. Un video donde la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, responde a la pregunta del periodista Peter Doocy, de Fox News, se hizo viral en la red social Twitter."¿Por qué el Gobierno de Biden está construyendo un muro fronterizo en Arizona?", cuestionó el reportero. "No estamos terminando el muro. Estamos limpiando el desorden que dejó la Administración anterior en su intento fallido de construir un muro, y solo quiero que esto quede claro", respondió la portavoz.Sin embargo, Doocy volvió a preguntarle qué cambió desde la campaña electoral de Biden en 2020 cuando él prometió que no se construiría ni un metro más de muro. A su vez, la portavoz repitió que el nuevo anuncio del presidente no es el mismo que el de la Administración Trump. "Tratamos de salvar vidas", agregó sin aclarar detalles sobre la reanudación de la construcción del muro.Fundado en 1951, el Parque de la Amistad se ubica del lado estadounidense y, conforme avanzaron los años, se fueron construyendo cada vez más barreras físicas para impedir el contacto entre las personas. De hecho, en los últimos 15 años se construyeron más vallas, hasta el punto de que hoy solo sucede el contacto físico con las manos.

