https://sputniknews.lat/20220805/el-excanciller-de-lula-afirma-que-intentar-aislar-a-rusia-es-un-error-1129078607.html

El excanciller de Lula afirma que intentar aislar a Rusia es un error

El excanciller de Lula afirma que intentar aislar a Rusia es un error

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El exministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Celso Amorim, que dirigió la diplomacia del país en los años del expresidente Luiz... 05.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-05T19:21+0000

2022-08-05T19:21+0000

2022-08-05T19:22+0000

américa latina

rusia

brasil

📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia

celso amorim

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/05/1129078744_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6e4fcc7b900fc4f08530d5f90a867f1d.jpg

"No se puede aislar a Rusia, o la transformarás en un país cuyo rencor con occidente será cada vez mayor, y de paso, harás que se aproxime cada vez más a China", afirmó en una entrevista recogida por O Globo.El excanciller dijo que las sanciones aplicadas por los países occidentales contra Rusia por la situación en Ucrania acabarán teniendo un efecto contraproducente para sus intereses.Amorim también confesó que por primera vez desde la crisis de los misiles en Cuba entre EEUU y la ex Unión Soviética, en los años 60, está preocupado con un riesgo nuclear real.En este sentido, lamentó que es una "irresponsabilidad" no buscar la paz de manera más efectiva.El excanciller de Lula afirmó que si el exmetalúrgico es nuevamente elegido presidente en octubre, Brasil reorganizaría el Mercosur y restablecería las relaciones diplomáticas con Venezuela, por su importancia a nivel regional.Amorim también aseguró que para reconstruir la imagen de Brasil en el mundo habría que ir más allá de las palabras, y citó el posible nombramiento de enviados especiales capaces de realizar discusiones de alto nivel sobre la agenda climática o los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo.Al ser cuestionado sobre si aceptaría una invitación de Lula para asumir de nuevo la Cancillería, Amorim no lo descartó: "Jamás me negaré a lo que el presidente Lula crea que necesita, pero nadie es indispensable", apuntó.El exministro sigue siendo el principal consejero de Lula en política externa, además de uno de los ministros más respetados de su etapa en el Gobierno.Acaba de publicar el libro Lazos de confianza. Brasil en América del Sur, centrado en las relaciones entre Brasil y los vecinos del subcontinente.

https://sputniknews.lat/20220803/el-desafio-para-lula-romper-la-alineacion-de-brasil-con-los-dictados-politicos-de-eeuu-1128987327.html

brasil

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, brasil, 📰 las consecuencias económicas de las sanciones occidentales contra rusia, celso amorim