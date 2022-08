https://sputniknews.lat/20220805/la-abogada-del-ruso-vinnik-denuncia-su-desaparicion-en-grecia-1129043259.html

La abogada del ruso Vínnik denuncia su desaparición en Grecia

ATENAS (Sputnik) — La localización del informático ruso Alexandr Vínnik tras su llegada a Grecia es actualmente desconocida, sostuvo a Sputnik su abogada... 05.08.2022, Sputnik Mundo

internacional

alexandr vínnik

rusia

grecia

europa

"Estamos en el departamento de policía del aeropuerto de Atenas. Ahora son las 23:05 (GMT+3). Estamos aquí desde las 16:30. Los policías encargados intentaron durante dos horas y media impedirme la entrada al departamento, recurriendo a la fuerza. Acabé yendo por otra entrada. Dijeron que no saben dónde está Alexandr Vínnik, que nunca ha pasado por aquí, que no saben su nombre (...) Que no saben nada en general", denunció la abogada, al agregar que todos los altos funcionarios responsables se esconden.Konstantopoulou considera que Vínnik sigue bajo custodia policial o ya ha sido embarcado en un avión con destino a Estados Unidos.Según sus palabras, es muy importante que el defensor del pueblo participe en el caso y exija que se respete el proceso de asilo y de respuesta a la solicitud."El Ministro de Justicia le notificó [a Vínnik] que [defensor] tiene conocimiento de la solicitud de asilo de Vínnik. Si recibieron a una persona que pide asilo sin darle una reunión con las autoridades responsables, sin permitirle verme a mí como su abogada, sin permitirle ver a los representantes de las autoridades diplomáticas —los representantes de la embajada rusa esperaron fuera de la entrada durante al menos tres o cuatro horas para hablar con él—, de haber ocurrido esto (...) es un proceso atroz de humillación por parte del Estado griego", expresó la letrada.Vínnik fue detenido el 25 de julio de 2017 en Grecia, a instancias del Gobierno estadounidense, por supuestas operaciones monetarias ilícitas y blanqueo de dinero a través de la plataforma de intercambio de criptomonedas BTC-E.En enero de 2020 una corte griega extraditó al ciudadano ruso a Francia.Vínnik rechazó todas las imputaciones y aseguró que nunca fue propietario, director o contable de la plataforma BTC-E, y era solo uno de sus tantos clientes.En diciembre de 2020, Vínnik fue declarado culpable de lavado de dinero como parte de un grupo organizado y condenado a cinco años de prisión y una multa de 100.000 euros.El 24 de junio de 2021, el Tribunal de Apelación de París confirmó las acusaciones del lavado de dinero y la sentencia de cinco años de prisión, aunque canceló la multa.La defensa de Vínnik insiste en su inocencia e interpuso un recurso de casación contra la decisión del tribunal francés.Una vez cumplida la condena en Francia, Vínnik debía ser extraditado a Grecia y de allí transportado a EEUU. Sin embargo, el 29 de junio el Tribunal Europeo de Derechos Humanos prohibió a Francia extraditar al ruso a Grecia.Este 4 de agosto, el Tribunal de Apelación parisino aprobó la petición de EEUU de retirar la solicitud de extradición de Vínnik y poner fin a la causa contra el ruso en Francia.No obstante, según informó su abogado francés Frédéric Belot, el informático sería entregado más tarde a Grecia como parte de una solicitud griega de su extradición, mientras que Atenas podría entregarlo a EEUU.

grecia

alexandr vínnik, rusia, grecia, europa