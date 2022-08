https://sputniknews.lat/20220806/embajador-de-china-expone-los-fallidos-intentos-de-eeuu-de-mantener-su-hegemonia-1129090523.html

Embajador de China expone los fallidos intentos de EEUU de mantener su hegemonía

Embajador de China expone los fallidos intentos de EEUU de mantener su hegemonía

Estados Unidos busca causar discordia en Asia como un intento de mantener su hegemonía mundial, acusó el embajador de China en Francia, Lu Shaye. 06.08.2022, Sputnik Mundo

Durante una entrevista con un medio francés, el diplomático chino se pronunció sobre la reciente visita a Taiwán de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, así como del conflicto en Ucrania y la influencia que tuvo la Administración de Joe Biden y la OTAN.Shaye aseguró que EEUU "está perdiendo cada vez más su influencia, incluyendo la región de Asia Pacífico", pues "en el contexto de la crisis de Ucrania, la mayoría de los países en desarrollo no están de acuerdo con la alianza occidental y no apoyan las sanciones contra Rusia".Incluso recordó que "Rusia ha ofrecido en muchas ocasiones a Occidente sentarse en la mesa de negociaciones para discutir este asunto, pero EEUU y la OTAN siempre se han negado a hacerlo".Respecto a la visita de Pelosi, Lu Shaye aseguró que se trata de una violación "al compromiso asumido por la Administración estadounidense, pues cuestiona el principio de una sola China.Además, acusó a las autoridades de Taiwán de implementar una campaña para manipular a la opinión pública, por lo que aseguró que "no es el pueblo de Taiwán el que realmente quiere esa separación".El embajador de China en Francia señaló que los países de zona de Asia- Pacífico "quieren desarrollar las economías nacionales, mejorar la vida de las personas y buscan la paz y la tranquilidad".

