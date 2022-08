https://sputniknews.lat/20220808/argentina-busca-crear-un-nuevo-e-innovador-preservativo-1129170975.html

Argentina busca crear un nuevo e innovador preservativo

Investigadoras trabajan en el diseño de un preservativo para vulvas de producción nacional. Una de las especialistas involucradas explica en qué consiste el proyecto.

Se los denomina preservativos para vulvas y no femenino, pues en su concepto se engloba una idea amplia de la sexualidad que va más allá del género.El proyecto surge a raíz del programa "ImpaCT.AR", del Ministerio de Ciencia y Tecnología argentino. A través de esto, el Ministerio de Salud solicitó al Conicet la necesidad de diseñar este tipo de preservativos y así comienza el trabajo interdisciplinario con investigadoras de varios puntos del país.También se sumó al colectivo "Proyecto preservativo para vulvas", quien impulsó esta idea antes de surgir esta iniciativa.Según la entrevistada, integrante del proyecto de investigación, se busca diseñar un preservativo de producción nacional, con productos argentinos y a un precio accesible para llegar al sistema de salud y la población en general."Hay algunos que se pegan, otro se usan como ropa interior o vienen con un soporte reutilizable. Hay que ver y explorar esas posibilidades", indicó la investigadora sobre el posible formato.También se analizará qué materias primas utilizar para fabricar este tipo de preservativo. Según Vera Álvarez, ingeniera que encabeza el proyecto, están ahora esperando la llegada de los preservativos unisex llamados Wondaleaf, los cuales importaron para hacer un trabajo de ingeniería inversa, es decir, tomarán como muestra esto para pensar en un diseño propio.Este que tomarán como muestra, por ejemplo, se trata de un preservativo unisex, cuyo material envolvente se pega en la piel y es más amplia el área de cobertura que el preservativo tradicional para hombres.Cada día, cerca de un millón de personas adquiere una infección de transmisión sexual en el mundo, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Otro dato significativo es que 15% de los hombres y 33% de las mujeres en América Latina no usan preservativo en su primera relación sexual.Esto nos brinda una referencia sobre el uso de este método, pero también preventivo de otras enfermedades, que a veces es resistido por algunas personas. Y no es un tema de edades, ocurre en jóvenes y adultos.La investigadora argentina apuntaba precisamente a la falta de campañas publicitarias y educativas para incentivar su uso. Y este es otro aspecto que ellas tienen en cuenta en este proyecto para el momento de promocionar este método.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

