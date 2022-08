https://sputniknews.lat/20220809/simulaciones-en-eeuu-la-reunificacion-de-china-con-taiwan-hundiria-a-la-armada-estadounidense-1129214711.html

Simulaciones en EEUU: la reunificación de China con Taiwán hundiría a la Armada estadounidense

Y no es para menos, pues en la mayoría de los escenarios modelados por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS), el coste de la asistencia militar a la isla será inaceptablemente grande para la Armada de EEUU. Así, presuntamente Taiwán podría repeler las fuerzas de China, pero al mismo tiempo el gigante asiático hundiría la mayor parte de la flota de no solo EEUU, sino también de Japón.Según los datos preliminares, citados por Bloomberg, en 18 de 22 rondas los misiles chinos enviaron al fondo marino la mayor parte de los buques de EEUU y Japón y destruyeron cientos de aeronaves. El principal consejero de CSIS, Mark Cancian, especificó que durante el último juego de simulación EEUU perdió 900 cazas y aviones de ataque en un conflicto de cuatro semanas.Es un dato preocupante para Washington, pues es la mitad de la flota de este tipo de aviones de la Armada y la Fuerza Aérea estadounidense. Así mismo, China destruyó por completo la Armada y la mitad de la Fuerza Aérea de Taiwán en los primeros días del hipotético enfrentamiento.La simulación también incluyó la posibilidad de que Japón le conceda unos derechos ampliados a Washington para el uso de las bases militares estadounidenses sobre el territorio nipón. Al mismo tiempo, se excluye el uso de armas nucleares.Con ello, se destaca que estas simulaciones no estaban ni cerca de las hipótesis complejas, así como los escenarios que calificaron de pesimistas, donde China retomó por completo el control de la isla. Estos incluyen un retraso en la intervención militar de EEUU o el caso de que Japón se atenga a su estatus de neutralidad y no conceda el permiso para un uso ampliado de las bases militares.Se informa que los juegos de simulación se llevarán a cabo hasta el mes de septiembre y los resultados serán publicados en diciembre.La situación en torno a Taiwán se intensificó después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, desoyera fuertes advertencias y visitara la isla rebelde el 2 de agosto en el marco de una gira por Asia. El mismo día China anunció ejercicios militares con fuego real en seis zonas adyacentes a la isla, del 4 al 7 de agosto.La Cancillería china condenó enérgicamente la visita, calificándola de una "provocación política" y aseguró que tomaría "todas las medidas necesarias para proteger decididamente la soberanía estatal y la integridad territorial". Asimismo, las autoridades de Pekín ya impusieron sanciones a Pelosi y su entorno familiar.

