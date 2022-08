Berlín anuncia que la UE baraja prohibir visados de turismo para los rusos entre otras sanciones

https://sputniknews.lat/20220810/berlin-anuncia-que-la-ue-baraja-prohibir-visados-de-turismo-para-los-rusos-entre-otras-sanciones-1129246318.html

Hebestreit indicó que el Gobierno Federal alemán todavía no tiene una postura unida sobre esta cuestión.Después de que Rusia lanzara la operación militar en Ucrania, varios países europeos propusieron prohibir la concesión de visados Schengen a los ciudadanos rusos.Entre los países que ya anunciaron la suspensión de visados para los rusos figuran Letonia, Lituania, Estonia, la República Checa, Eslovaquia y Países Bajos, no obstante, no se trata de una suspensión total, en casi todos los casos hay excepciones como por motivos de estudio o para asistir al funeral de un familiar cercano.El 26 julio, el Ministerio de Exteriores de Rusia alertó del riesgo de que los países de la UE suspendan la emisión de visados Schengen a los rusos por la operación militar especial en Ucrania.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que en caso de la denegación de visados Schengen a sus nacionales, Rusia reaccionará "muy negativamente" y adoptará contramedidas.

