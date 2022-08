https://sputniknews.lat/20220810/por-que-cbs-freno-un-documental-sobre-el-desvio-del-70-de-las-armas-de-eeuu-enviadas-a-ucrania-1129228261.html

¿Por qué CBS frenó un documental sobre el desvío del 70% de las armas de EEUU enviadas a Ucrania?

¿Por qué CBS frenó un documental sobre el desvío del 70% de las armas de EEUU enviadas a Ucrania?

El corte informativo correspondiente a agosto cifraba en 9.100 millones de dólares el apoyo armamentístico que ha destinado Estados Unidos a Ucrania, sin... 10.08.2022, Sputnik Mundo

En el documental Arming Ukraine ("Armando a Ucrania"), la cadena estadounidense de televisión acusaba que sólo tres de cada diez piezas armamentísticas donadas por el Departamento de Defensa estadounidense a Kiev alcanzaba la línea del frente de batalla.Acompañada de un texto periodístico, la información se emitió originalmente el 4 de agosto, sin embargo actualmente el reportaje incluye una nota del editor de CBS."Este artículo ha sido actualizado para reflejar los cambios desde que el documental de CBS Reports Arming Ukraine fue filmado, y la cinta también está siendo actualizada", describe el apunte presuntamente porque la entrega de armas a Ucrania ha mejorado significativamente desde abril, cuando se hizo la película.Además, el editor de CBS aseveró que el Gobierno ucraniano agradeció al Pentágono el arribo a Kiev en agosto del brigadier general Garrick M. Harmon para supervisar el arribo de armamento estadounidense al país europeo, en confrontación con Rusia desde febrero de 2022.El usuario de YouTube TomFilmChannel, con más de 25.000 suscriptores, compartió una copia del documental en su página de la plataforma de videos antes de la realización de cambios determinada por CBS."CBS emitió hace unos días este documental acerca de las armas estadounidenses perdidas en Ucrania y luego lo removieron porque el gobierno de (Joe) Biden no estuvo de acuerdo con él, o algo", especuló el internauta en la ficha de la grabación."Dado que ya no está disponible en CBS, lo estamos volviendo a cargar aquí. Quién sabe cuánto tiempo se permita que permanezca", agregó en una copia que, al 9 de agosto, concentra más de 11.000 visualizaciones.El reportaje original advertía que el 70% de las armas sin arribo a su destino original podría estar alimentando al mercado negro y ubicaba entre las causas de esto el continuo cambio de frente y el paramilitarismo y voluntarismo entre las fuerzas armadas ucranianas.El propio Pentágono asevera en su comunicación oficial que desde 2014, año en que se firmaron los Acuerdos de Minsk en busca de solucionar el conflicto entre Ucrania y Rusia, ha inyectado a Kiev 11.800 millones de dólares en respaldo militar.La CBS agregaba que otro motivo del extravío podía ser el continuo ataque ruso contra infraestructuras ucranianas, como líneas y estaciones de ferrocarril, puentes y carreteras.Si bien la televisora argumentó actualización en sus datos, es práctica común del periodismo la publicación de datos conforme a un corte de análisis definido, sin importar que este corte coincida con la fecha de emisión de los resultados, donde además se entiende que no hay nunca cifras actualizadas en tiempo real por el proceso de recolección de las mismas.Arming Ukraine produjo la inconformidad del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania, cuyo titular, Dmytró Kuleba, solicitó a CBS una indagatoria interina para revisar la información presentada en el documental.

