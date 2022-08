https://sputniknews.lat/20220810/yaguaretes-argentinos-reclaman-ante-la-justicia-la-proteccion-de-su-hogar-1129259967.html

Yaguaretés argentinos reclaman ante la Justicia la protección de su hogar

Yaguaretés argentinos reclaman ante la Justicia la protección de su hogar

El felino más grande de América llega a la Corte Suprema argentina para defender su hábitat natural, víctima de la deforestación: el Gran Chaco. Un especialista explica la situación de esta especie hoy ubicada en el norte argentino.

Por primera vez en la historia jurídica de Argentina, se presentó una demanda judicial en nombre de una especie y de los derechos de la naturaleza.Se busca proteger a los yaguaretés, considerados los felinos más grandes de América, y al Gran Chaco Argentino, parte del segundo ecosistema forestal de América después del Amazonas.Desde hace dos décadas, la organización Greenpeace intenta frenar la deforestación en el país y tomó en sus manos la causa. La situación amenaza la supervivencia de la especie, de unos 20 ejemplares en esta zona, según estimaciones realizadas por investigadores."Es el rey de nuestros bosques en América. (...) La presencia o no demuestra qué tan sano puede estar ese bosque", dijo el argentino Hernán Giardini, coordinador de la campaña de protección de bosques de Greenpeace Argentina.El yaguareté precisa "por lo menos unas 40.000 hectáreas en buen estado de conservación" para vivir. Algo actualmente delimitado en esta zona por la actividad humana."Como muchas especies en estado crítico, son el reflejo de una crisis de biodiversidad a nivel global, así como tenemos una crisis climática. Es una masiva extinción de especies, y las consecuencias de esto son muy difíciles de medir en el sentido del impacto, porque estamos hablando de un desequilibrio", indicó el integrante de Greenpeace."Cada especie está equilibrada con otra y el desequilibrio es una cadena que no sabemos donde termina (...) nos pueden afectar desde el punto de vista climático, de enfermedades, puede ponernos en riesgo como humanidad también", agregó el entrevistado.El bosque del Gran Chaco argentino está al norte del país e integra el gran Chaco Americano. Sus más de un millón de kilómetros cuadrados comprenden también a Paraguay, Bolivia y una pequeña parte de Brasil. Allí viven más de 200.000 indígenas de nueve pueblos originarios.Ante este panorama, comenzó en el año 2019 el camino en la justicia y llegó a la Corte Suprema argentina por primera vez en la historia. No solo se pide la protección del área, sino también la aplicación de una medida cautelar de inmediato para frenar la actividad en la zona, mientras continúa su curso la causa judicial.En 2022 la Corte anunció que este será uno de los cuatro casos a los que convocará audiencia pública informativa, esto permite a la justicia obtener más detalle en diálogo cara a cara con demandantes y demandados.También permite la posibilidad de sumar información a la causa. Hasta el momento no tienen fecha de la audiencia, pero se prevé para el último cuatrimestre de este año.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

