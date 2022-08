El presidente argentino destaca importancia de garantizar equidad a personas con discapacidad

"El Gobierno no está dando nada trucho [falso] ni malgastando la plata del Estado, sino que se está poniendo la plata donde las condiciones de igualdad se pierden, porque es ahí donde tiene que aparecer el Estado para dar igualdad (…) Es importante dar derechos y dar igualdad para incluir cada persona que sobrelleva una discapacidad a la vida cotidiana", afirmó el mandatario en la sede de la Agencia Nacional de Discapacidad [Andis], informó la estatal Agencia Télam.

"No todos tienen la misma mirada que nosotros, no todos piensan en esos derechos. Muchos piensan que seguramente no debemos usar recursos del Estado en atender con pensiones a personas que lo están necesitando", añadió Fernández.