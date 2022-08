https://sputniknews.lat/20220812/el-presidente-de-peru-anuncia-un-plan-para-expulsar-del-pais-a-delincuentes-extranjeros-1129341630.html

El presidente de Perú anuncia un plan para expulsar del país a delincuentes extranjeros

LIMA (Sputnik) — El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció que su Gobierno ordenó la implementación de un plan para expulsar del país a extranjeros que... 12.08.2022, Sputnik Mundo

"He ordenado que se inicie, a través del Ministerio del Interior, el programa "Retorno a su país" para que se expulse a todos los extranjeros que cometan delitos en el Perú. Agradezco la disposición de la embajada de Venezuela y demás embajadas con las que se viene coordinando", indicó el mandatario a través de su cuenta en Twitter.El 11 de agosto, el primer ministro, Aníbal Torres, anunció que se presentaría al Congreso un proyecto de ley para aumentar las causales por las que un extranjero pueda ser expulsado.Entre ellas están el no haberse vacunado contra el COVID-19, la no presentación de un documento de identidad y el hecho de que conduzcan vehículos motorizados sin licencia o sin un documento que acredite su propiedad.La iniciativa ha sido rechazada por sectores políticos que la califican de "populista" y como un intento del Ejecutivo de conseguir levantar su aprobación entre la ciudadanía tras las diversas investigaciones por corrupción que pesan sobre Castillo, así como sobre funcionarios y exfuncionarios del Gobierno.La Defensoría del Pueblo, por su parte, calificó a la medida como violatoria de los derechos fundamentales de los inmigrantes.

