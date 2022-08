https://sputniknews.lat/20220812/joe-biden-planea-su-reeleccion-pese-a-su-fatal-nivel-de-aprobacion-en-eeuu--1129348095.html

Joe Biden planea su reelección pese a su fatal nivel de aprobación en EEUU

El presidente estadounidense, Joe Biden, buscará quedarse otro periodo en la Casa Blanca a pesar de los bajos índices de popularidad que tiene entre la... 12.08.2022, Sputnik Mundo

Aunque todavía no existe una confirmación definitiva, información recopilada por Bloomberg indica que Biden desea contender nuevamente en las elecciones de 2024 para quedarse con la Presidencia de Estados Unidos. Según filtraciones de altos funcionarios de Washington D.C., la campaña electoral del demócrata comenzará en los meses posteriores a los comicios legislativos del próximo 8 de noviembre. Sin embargo, la seguridad del mandatario en sus intenciones de poder contrastan con la baja aprobación ciudadana de su Administración. Las encuestadoras locales otorgan un rango de aprobación a Biden de entre el 40% y el 48%. La consultora FiveThirtyEight asegura que sólo el 40,3% de los estadounidenses está de acuerdo con las acciones de Gobierno de Biden. De acuerdo con la agencia estadounidense, "tres congresistas demócratas" prefieren que Joe Biden ya no participe en las elecciones presidenciales. En su lugar, sugieren, debe quedar un político de menor edad, con ideas mucho más juveniles, luego de que la salud mental del actual presidente de Estados Unidos fuera puesta en duda por diversos episodios de distracción y falta de coordinación en eventos públicos, como no poderse poner una chaqueta, no poder mantener las gafas oscuras en su lugar o saludar al aire a personas que no se encontraban en el lugar. Al menos el 36% de los estadounidenses está sumamente preocupado por la salud mental del mandatario, mientras que el 23% se declaró preocupado en alguna medida, indica una encuesta realizada por Issues & Insights a 1.335 adultos en la nación norteamericana.Esto quiere decir que el 59% de la ciudadanía percibe algún grado de preocupación por la salud mental del titular de la Casa Blanca, según este análisis, frente a un 39% que no siente inquietud ante esta posibilidad.Aunque el equipo de Joe Biden ya ha manifestado las intenciones de reelección del presidente, sus índices de popularidad no lo benefician entre los electores de su país ni entre los demócratas. La situación para el magnate Donald Trump, quien posiblemente también decida contender, tampoco es favorable. Ni siquiera en el Partido Republicano tiene aprobación mayoritaria.Ante la pregunta "¿Quieres que Biden sea candidato a la Presidencia en 2024?", el 60% de los encuestados respondió que no. La misma pregunta, pero con Trump, arrojó resultados similares. El 57% dijo que no quiere volver a ver al republicano en la Casa Blanca, según un sondeo elaborado por NewsNation/Decision Desk HQ.

