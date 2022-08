La central nuclear de Zaporiyia es bombardeada con proyectiles guiados de fabricación occidental

https://sputniknews.lat/20220812/la-central-nuclear-de-zaporiyia-es-bombardeada-con-proyectiles-guiados-de-fabricacion-occidental-1129316946.html

La central nuclear de Zaporiyia es bombardeada con proyectiles guiados de fabricaci贸n occidental

Los ataques a la central nuclear de Zaporiyia son realizados por las tropas ucranianas y para ello emplean proyectiles guiados de fabricaci贸n occidental, seg煤n... 12.08.2022, Sputnik Mundo

A帽adi贸 que las autoridades tienen pruebas de que se utilizaron este tipo de proyectiles y las presentar谩n.Anteriormente Rogov dijo que las tropas ucranianas bombardearon la central nuclear de Zaporiyia, como resultado del bombardeo, la planta no pudo realizar un "cambio de turno" a tiempo, no hubo v铆ctimas. Seg煤n 茅l, la l铆nea de alta tensi贸n de la subestaci贸n Kakhovskaya result贸 da帽ada durante el bombardeo de la central nuclear de Zaporiyia por parte de Kiev. El 11 de agosto, las autoridades de la provincia de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, informaron que la defensa antia茅rea repeli贸 otro ataque contra la central nuclear de las tropas ucranianas, efectuado con drones y cohetes.M谩s tarde tuvo lugar otro ataque, que afect贸 una l铆nea del tendido el茅ctrico de alta tensi贸n y provoc贸 un incendio en un campo.Las tropas ucranianas hab铆an bombardeado antes la planta en varias ocasiones. La semana pasada un ataque provoc贸 un incendio en un conducto de hidr贸geno, como resultado se cort贸 el suministro de electricidad a una parte de los equipos del reactor 3 y disminuy贸 la capacidad de generaci贸n del reactor 4.El jefe del Organismo Internacional de Energ铆a At贸mica (OIEA), Rafael Grossi, asever贸 en una sesi贸n del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la central de Zaporiyia, convocada por Rusia, que en la actualidad no existe "una amenaza inmediata" a la seguridad nuclear en la planta, pero avis贸 de que la situaci贸n podr铆a cambiar en cualquier momento.Rusia lanz贸 una operaci贸n militar en Ucrania el 24 de febrero para "proteger a las personas que han sido sometidas a abusos, al genocidio del r茅gimen de Kiev durante ocho a帽os". Seg煤n el presidente Vlad铆mir Putin, su objetivo es "desmilitarizar y desnazificar a Ucrania" y llevar a juicio a todos los criminales de guerra responsables de "sangrientos cr铆menes contra la poblaci贸n civil" en Donb谩s.Seg煤n un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, las Fuerzas Armadas est谩n golpeando 煤nicamente la infraestructura militar y las tropas ucranianas y, a partir del 25 de marzo, han completado las principales tareas de la primera etapa: reducir significativamente el potencial de combate de Ucrania.

