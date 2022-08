https://sputniknews.lat/20220812/la-exposicion-ambulante-del-concurso-andrei-stenin-hace-su-segunda-parada-en-colombia-1129330002.html

La exposición ambulante del Concurso Andréi Stenin hace su segunda parada en Colombia

La exposición ambulante del Concurso Andréi Stenin hace su segunda parada en Colombia | Fotos

MEDELLÍN — La segunda ciudad más importante de Colombia, Medellín, acogió tras la localidad colombiana de Envigado, la exposición ambulante del Concurso Andréi...

A la ceremonia de la inauguración asistieron el Director General de la galería, Luis Gernando Velázquez, la Coordinadora de la exposición, Jennifer Giraldo, y el Director del Club Fotográfico de Envigado que presentó en el país en pasado febrero por primera vez los trabajos del Concurso Andréi Stenin, Luis Fernando Ochoa.Los organizadores de la exposición eligieron para la exposición en Medellín casi todos los trabajos presentados en 2021, incluido el Grand Prix, serie de la fotógrafa rusa, María Guelman, "М+Т".Luis Fernando Ochoa resalta el coraje de los fotógrafos que arriesgan su vida, cubriendo los conflictos bélicos en cualquier lugar del mundo. Añadió que las artes no pueden estar en el vaivén de las sanciones de la geopolítica internacional, el arte es libre y no conoce de fronteras ni de colores políticos. Espera que los fotógrafos jóvenes de Colombia participen en este concurso, para poder contar con algún compatriota ganador de la convocatoria de 2023.Permanecerá abierta hasta el próximo 9 de octubre, siendo gratuito el acceso a la misma.La exposición se celebra en el marco del road show de laureados de 2021.Antes de Medellín, pudo visitar la exposición el público de Moscú, Kinsasa, Pretoria, Buenos Aires, La Plata, Madrid, Barcelona, Envigado y Aubenas francesa.El Concurso Internacional Gráfico Andréi Stenin fue apoyado en 2021 por los principales medios rusos e internacionales, Agencias de Información y asociaciones de fotógrafos. Patrocinaron determinadas nominaciones el Grupo Mediático Unido de Shanghái, el Holding Informativo Panárabe al-Mayadeen, así como una de las organizaciones humanitarias más importantes del mundo, Comité Internacional de la Cruz Roja.Sobre el concursoEl Concurso Internacional Gráfico Andéi Stenin organizado por el Grupo Mediático Rossiya Segodnya, matriz de Sputnik, bajo la égida de la Comisión de la Federación de Rusia para la Unesco tiene por objetivo apoyar a los jóvenes fotógrafos y llamar la atención pública a las tareas del arte fotográfico moderno. Es un espacio que reúne a jóvenes profesionales, brillantes, sensibles y abiertos a lo nuevo, capaces de llamar la atención de la gente a cuanto ocurre a nuestro lado.Los principales recursos informativos que patrocinan el evento son VGTRK (La Compañía Pública de Televisión y Radio), la plataforma en línea SMOTRIM, la cadena nacional rusa Rossia-Kultura y el canal Moskva 24.Entre los patrocinadores internacionales del Concurso se encuentran la Agencia de Información y Radio Sputnik, la cadena y portal RT, la Agencia de Información Askanews, el Holding mediático Independent Media, la Agencia de Información Telam, la Agencia de noticias ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), la página web del diario China Daily, la página web The Paper, la red mediática Al Mayadeen, el Festival de la fotografía étnica.Patrocinadores por sectores son la Asociación de Periodistas de Rusia, el portal informativo YOung JOurnalists, el portal Russian Photo, el portal Photo-study.ru, la escuela de fotografía Academia de Fotografía, la revista Fotoargenta, el portal All About Photo, la revista Artdoc, el portal IPhoto Channel, elportal For Photographers Only, el espacio internacional, Festival PhotON.

