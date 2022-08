https://sputniknews.lat/20220812/pekin-calcula-que-el-comercio-ruso-chino-finalizara-el-2022-con-un-nivel-record-1129337353.html

Pekín calcula que el comercio ruso-chino puede finalizar el 2022 con un nivel récord

MOSCÚ (Sputnik) — El comercio entre Rusia y China podría alcanzar un nivel récord para finales de 2022, declaró a Sputnik el embajador de Pekín en Moscú, Zhang... 12.08.2022, Sputnik Mundo

El embajador recordó que, según los datos de las aduanas chinas, entre enero y julio de 2022, el comercio entre Rusia y China aumentó un 29%, alcanzando 97.710 millones de dólares.En particular, China exportó a Rusia bienes por valor de 36.260 millones de dólares, el 5,2%o más que en el mismo período de 2021, mientras los suministros de Rusia a China crecieron un 48,8%, hasta 61.440 millones de dólares.Zhang precisó que la cooperación bilateral se desarrolla con el mayor éxito en las esferas de energía, aviación, espacio, infraestructura básica, también se mantienen contactos intensos en tecnologías digitales, medicina, energía verde, agricultura, ciencias, etc.Al mismo tiempo, el diplomático chino destacó que no fue fácil lograr estos resultados en condiciones de restricciones financieras y logísticas."La cooperación comercial y económica ruso-china muestra excelentes resultados y un desarrollo sostenible, a pesar de los obstáculos asociados con la pandemia, la recesión económica mundial y la complicada situación internacional y regional", afirmó.Además, Zhang indicó que China seguirá cooperando con los socios rusos, mejorando la calidad y el volumen del comercio bilateral.Pekín agradece a Moscú su apoyo tras la visita de Pelosi a TaiwánPekín expresó su agradecimiento a Moscú por su apoyo tras la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU, Nancy Pelosi, a Taiwán, y advirtió que China está lista para seguir defendiendo junto con Rusia el orden internacional basado en la Carta de la ONU, dijo Zhang Hanhui.El diplomático comentó que el Gobierno ruso, la Asamblea Federal, los representantes de los partidos, los centros científicos y los medios de Rusia expresaron su apoyo a la posición mantenida por Pekín y al principio de "una sola China"."En este momento clave, nuestros amigos rusos se manifestaron con audacia en apoyo a la justicia, se posicionaron como un auténtico Estado grande, que está listo para defender la honradez y la justicia y no tiene miedo a quienes aplican la política de la fuerza", dijo el diplomático, agregando que en eso se refleja "el alto nivel de la confianza estratégica existente entre nuestros países y un carácter especial de las relaciones chino-rusas".Zhang Hanhui subrayó que la RPCh y Rusia seguirán defendiendo el orden mundial basado en el derecho internacional y en los principios de la ONU."China estará junto con Rusia en la avanzadilla de la lucha contra el hegemonismo y la política de la fuerza y seguirá manteniendo la decisión estratégica de promover la multipolaridad y la democratización de las relaciones internacionales, con el fin de edificar juntos una comunidad de la suerte común de la humanidad", subrayó el embajador.

2022

china, asia, taiwán, comercio, rusia, 📈 mercados y finanzas