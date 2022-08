https://sputniknews.lat/20220813/nueva-ola-de-violencia-azota-a-guanajuato-y-baja-california-mexico--video-fotos-1129362455.html

Nueva ola de violencia azota a Guanajuato y Baja California, México | Video, fotos

Comandos armados realizaron disturbios, bloqueos y diferentes ataques en los estados de Baja California y Guanajuato, en medio de una ola de violencia que vive... 13.08.2022, Sputnik Mundo

México sigue en llamas. Tijuana, Mexicali y Ensenada, tres de los principales municipios fronterizos con Estados Unidos del país latinoamericano, vivieron una jornada de terror este 12 de agosto, cuando grupos de civiles armados incendiaron unidades de transporte público y llevaron a cabo bloqueos en calles principales. El miedo se extiende entre la gente, ya que hace apenas unas horas Ciudad Juárez —otra urbe fronteriza— vivió un episodio similar, con 11 muertos como resultado de los ataques armados en contra de la población civil. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, aseguró que ya hay detenidos por los hechos violentos y prometió que no habrá impunidad. Usuarios de redes sociales difundieron imágenes y videos sobre los actos perpetrados por presuntos integrantes del crimen organizado, en medio de severas críticas en contra del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien insiste en su estrategia conocida como "abrazos, no balazos" para contener a la delincuencia. Los grupos opositores insisten en que la estrategia del Gobierno mexicano no está funcionando para frenar las actividades del narcotráfico. De forma alterna, en el estado de Guanajuato, en la zona del Bajío mexicano, medios locales y ciudadanos informaron sobre otros hechos violentos a tan sólo unos días de que el crimen organizado llevara a cabo ofensivas en contra de la población civil. Los municipios más afectadas fueron Celaya, Salvatierra, Juventino Rosas y Guanajuato.En redes sociales se aprecian algunos videos y fotografías de vehículos incendiados en barrios y avenidas, donde se desataron enfrentamientos entre la policía local y los grupos armados. La Secretaría de Seguridad Pública de Guanajuato atribuyó la violencia a la respuesta de una célula del crimen organizado por la aprehensión de uno de sus líderes.De acuerdo con información de la cadena de televisión mexicana Milenio, los sujetos detenidos por las autoridades portaban cascos y otros uniformes con logos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos delincuenciales más buscados por la justicia estadounidense, y cuyos negocios principales con la venta y el trasiego de drogas, la extorsión, el secuestro y la extracción y venta ilegal de combustible. Apenas hace unos días, en la ciudad de Celaya se registraron balaceras, lanzamientos de bombas molotov e incendios en diversas calles y establecimientos comerciales, como un Oxxo, tienda de conveniencia a donde llegaron hombres con armas largas para desalojar a los clientes y a los trabajadores del lugar.

