https://sputniknews.lat/20220814/vuelo-y-ataque-rapido-asi-operan-los-su-25-rusos-en-ucrania--video-1129338986.html

Vuelo y ataque rápido: así operan los Su-25 rusos en Ucrania | Video

Vuelo y ataque rápido: así operan los Su-25 rusos en Ucrania | Video

El Ministerio de Defensa ruso compartió un video donde muestra los preparativos para una misión de combate de los aviones de ataque Su-25 en Ucrania, así como... 14.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-14T08:52+0000

2022-08-14T08:52+0000

2022-08-14T08:52+0000

defensa

🛡️ zonas de conflicto

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

su-25

ucrania

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0c/1129339231_329:395:1690:1161_1920x0_80_0_0_5b2e5f91fd6bfce9d1b800d25bd8cc37.jpg

Las imágenes iniciales muestran el proceso de repostaje y la carga de cohetes S-13 Tulumbas de 122 mm, que son los cohetes de mayor calibre empleados por los aviadores rusos. Tras realizar los chequeos prevuelo, los Su-25 alzan vuelo y se dirigen al área dónde se encuentran sus objetivos.Como muchos habrán notado, a pesar de tener muchos puntos de suspensión bajo las alas, se emplean solo dos en cada ala: uno para un depósito de combustible externo y otro para el bloque de cinco cohetes S-13.Lo más probable es que estas aeronaves realicen ataques terrestres en una zona con muchos sistemas antiaéreos enemigos, sean del tipo que sean. Por ello, solo disponen de un intento de ataque antes de retirarse del área y no convertirse en un blanco fácil al dar varias vueltas a la zona. Es por eso que no tiene sentido cargar más armamento sobre la aeronave porque la ralentizará, la hará menos ágil y al mismo tiempo no será utilizada.Los Su-25 han demostrado su enorme robustez y lograron volver a la base aérea tras sostener un daño enorme por misiles antiaéreos, tanto en Ucrania como en otros conflictos armados por todo el mundo. Sin embargo, no tiene sentido arriesgar la vida de los pilotos, por lo cual muchas de las misiones se configuran del modo en que se muestra en el video.

https://sputniknews.lat/20220812/un-tanque-volador-un-piloto-del-helicoptero-mi-28-cuenta-sobre-sus-capacidades-de-combate--video-1129328203.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

🛡️ zonas de conflicto, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, su-25, ucrania