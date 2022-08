https://sputniknews.lat/20220815/la-app-que-busca-superar-a-instagram-y-tiktok-mostrandote-real-1129417433.html

La app que busca superar a Instagram y TikTok, mostrándote "real"

¿Qué harías si en un momento cualquiera de tu día te suena una alerta y el teléfono celular te avisa que debes tomarte una foto para compartir con tus seguidores? Esto propone la aplicación Be Real, tendencia en varias partes del mundo.

2022-08-15T22:10+0000

Tienes dos minutos para postear una foto en el momento que la aplicación te avisa "Es tiempo de Be Real" (o "tiempo de ser real", por su traducción al español). Esa es la única foto que puedes publicar en todo el día.Se toma una doble imagen, con la cámara frontal y la trasera del teléfono. Y en el momento de publicarla, puedes ver lo posteado por tus contactos. Así es Be real, la nueva app que se perfila como competidora de Instagram y busca mostrar la espontaneidad y naturalidad de sus usuarios.El desafío busca romper con la estética "perfecta" de las imágenes publicadas en otras redes sociales, donde se aplican diferentes filtros para rejuvenecer la piel, modificar los contornos faciales o corporales y modificar colores, entre otros.En este caso, tampoco pueden retocarse las fotos. Se publican tal y como fueron tomadas, se eliminan al otro día y tus contactos solo pueden comentarla.Hablamos con el psicólogo uruguayo y experto en redes sociales, Roberto Balaguer, quien analizó esta nueva propuesta y la relacionó en alguna de sus funciones, con Snapchat.Es importante habilitar a que la app te envíe notificaciones, de lo contrario, no podrás recibir la alerta cuando debes postear tu foto. Si la publicas, pasados los dos minutos que tienes, se coloca una etiqueta indicando su posteo fuera de tiempo. Y solo puedes subir fotos tomadas en ese momento, no puedes utilizar una guardada en tu teléfono por ejemplo.La aplicación fue lanzada en 2019 por Alexis Barreyat, exempleado de GoPro, la marca de cámaras personales, pero su impulso lo tomó entre mediados del año 2021 y 2022, al triplicar la cantidad de usuarios que la probaron en todo el mundo. Es la cuarta app más descargada, según datos de los sistemas operativos IOS y Android.¿Qué tanto puede permanecer en el mercado, teniendo en cuenta esta dinámica diaria propuesta por la compañía? La permanencia de los influencers y las actualizaciones o adaptaciones a realizar en la plataforma, serán las determinantes de su éxito, según el especialista.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

