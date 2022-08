La electricidad en la Unión Europea no deja de subir de precio por el conflicto en Ucrania

https://sputniknews.lat/20220815/la-electricidad-en-la-union-europea-no-deja-de-subir-de-precio-por-el-conflicto-en-ucrania-1129419152.html

La electricidad en la Uni贸n Europea no deja de subir de precio por el conflicto en Ucrania

Los precios de la electricidad en Europa alcanzaron un nuevo r茅cord, en el marco de la crisis de Ucrania y las sanciones al gas y petr贸leo rusos, por lo que la... 15.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-15T21:14+0000

internacional

馃摪 las consecuencias econ贸micas de las sanciones occidentales contra rusia

rusia

uni贸n europea

alemania

reino unido

francia

electricidad

petr贸leo

gas

En Alemania los promedios de megavatio por hora han aumentado casi seis veces en relaci贸n con el a帽o pasado, con el precio multiplicado al doble 煤nicamente durante los 煤ltimos dos meses, revel贸 un an谩lisis de Bloomberg. Actualmente, en el pa铆s germano el megavatio por hora ronda en los 487 d贸lares. Esta situaci贸n se agudiza ante las dudas de que los suministros gas铆feros de Europa sean capaces de generar suficiente energ铆a el茅ctrica para hacer frente a los fr铆os del invierno que se aproxima.Por ejemplo, en el caso de Francia, el diario especializado en materia econ贸mica distingue que sus capacidades de energ铆a nuclear son extremadamente bajas, lo que abre la posibilidad a comprar energ铆a en los meses por venir.Adem谩s, de cara a los riesgos del invierno, la Comisi贸n Europea ha llamado a los pa铆ses miembros de la Uni贸n Europea a procurar el ahorro de gas para no desgastar previamente las reservas en v铆speras de la estaci贸n m谩s fr铆a del a帽o.Este 15 de agosto los precios alcanzaron un nuevo r茅cord en el Reino Unido y Alemania, en una creciente demanda de sistemas de enfriamiento cuando el continente enfrenta una ola de calor hist贸rica y desaf铆os de sequ铆a.En Reino Unido el precio de los energ茅ticos dom茅sticos ha crecido hasta en siete veces este a帽o, cuando el megavatio por hora ronda en los 713 d贸lares. Ante esta situaci贸n, agudizada por las restricciones que ha impuesto Bruselas a la exportaci贸n de gas y petr贸leo desde Rusia, los Gobiernos europeos han buscado medidas para aliviar el aumento de precios, como la determinaci贸n de Par铆s de nacionalizar la compa帽铆a el茅ctrica 脡lectricit茅 de France (EDF).El analista energ茅tico Fabian Ronningen consider贸 en conversaci贸n con Bloomberg que no hay se帽ales que indiquen que disminuir谩 este disparo de los precios energ茅ticos en el continente, en un escenario donde las alternativas nucleares y de carb贸n no son suficientes para aliviar la demanda.

