Es oficial: Bolsonaro, Lula y otros 10 candidatos van por la presidencia de Brasil

El exmandatario Lula lidera las encuestas, seguido por el actual jefe de Estado, en una elección importante tanto para Brasil como para la región. En otro orden, abordamos la renuncia del vicemandatario paraguayo Hugo Velázquez a su precandidatura presidencial. Estas y más noticias en 'En órbita'.

El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva (2003-2011) lidera las encuestas desde hace varios meses. Según la consultora IPEC, el histórico líder del Partido de los Trabajadores (PT) encabeza la intención de votos con 45% mientras Bolsonaro llega al 34%.Estos dos aspirantes, junto a otros 10, buscarán los apoyos de más de 156 millones de electores en la primera vuelta el domingo 2 de octubre.Si ningún candidato a presidente o gobernador logra el 50% más uno de los votos, habrá una segunda ronda, el 30 del mismo mes.Bolsonaro lanzó sus actividades para la reelección en Juiz de Fora, municipio de Minas Gerais, donde fue apuñalado en un acto en el año 2018.Antes de presentarse en público, mantuvo un encuentro con líderes evangelistas y calificó las elecciones como una "gran batalla" y una "lucha entre el bien y el mal".En tanto, Lula se presentó en una automotora en Sao Bernardo do Campo (San Pablo), región donde comenzó como líder sindical en la década de 1970. En caso de triunfar, se sumaría un nuevo gobierno progresista a la región, junto con el recién asumido Gustavo Petro en Colombia, Gabriel Boric en Chile y Luis Arce en Bolivia, entre otros.El también presidente Adjunto de la Comisión Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio de Uruguay enfatizó, ante la posibilidad del triunfo de Lula, la situación de Brasil como la de Colombia con su primer presidente progresista, Gustavo Petro.Bolsonaro puso en duda la transparencia de las elecciones y divulgó noticias falsas, por este motivo el Tribunal Electoral le abrió un proceso. El entrevistado se refirió a esos cuestionamientos y la influencia de estos hechos en la sociedad brasileña."Bolsonaro ve probable que vaya a perder las elecciones y busca deslegitimar el proceso. (...) No solo en la sociedad brasileña, sino en la región, como también en el mundo, y vivimos en sociedades polarizadas a raíz de estos discursos de odio y de antipolítica. La estrategia de Bolsonaro es clara, dividir, y además cuenta con un piso electoral importante", opinó el entrevistado.Clavijo, de vasta experiencia como observador electoral, también se refirió a las garantías de la democracia brasileña.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— la formalización de la renuncia del vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez a su precandidatura presidencial para las elecciones del año próximo. Sputnik conversó con el analista político paraguayo Milciades Benítez.Por otra parte, nos referimos a la situación en el este de España, el cual padece grandes incendios forestales que arrasaron con 11.000 hectáreas en solo tres días.En Uruguay En órbitase transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

