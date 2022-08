https://sputniknews.lat/20220817/arrestan-en-eeuu-a-alberto-aguilera-jr-hijo-del-cantante-mexicano-juan-gabriel-1129504801.html

La información fue confirmada por el medio Chisme No Like este 17 de agosto, sin que hasta el momento haya respuesta de algún representante de Aguilera Jr.Hace unas semanas, trascendió que el hijo adoptivo del llamado Divo de Juárez habría enfrentado cargos por acosar a un oficial de policía estadounidense, aunque esta versión tampoco ha sido confirmada.Aguilera, de 51 años de edad, ha tenido un largo historial de problemas con la justicia estadounidense. En 2010 cuando se le acusó de violencia doméstica, uso de arma de fuego, posesión de marihuana e intoxicación en la vía pública.En 2012, fue procesado por escupirle en la cara a un oficial, por lo cual fue puesto en probatoria, pagó una multa de 500 dólares y fue obligado a hacer 200 horas de servicio comunitario. Aguilera salió en libertad condicional por lo que fue obligado a traer un grillete electrónico.En 2015, fue nuevamente arrestado por entrar a un bar, lo cual violaba el acuerdo de libertad condicional. Un año después, su tiempo de probatoria se extendió hasta junio de 2022.Cabe señalar que, aunque se trata de un hijo reconocido por Juan Gabriel, Alberto Aguilera Jr. no fue incluido en el testamento del cantante fallecido el 28 de agosto de 2016.

