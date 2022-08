https://sputniknews.lat/20220817/aseguran-descifrar-una-escritura-milenaria-utilizada-en-el-territorio-del-iran-moderno-1129506372.html

Aseguran descifrar una escritura milenaria utilizada en el territorio del Irán moderno

La lengua, llamada elamita lineal y utilizada hace unos 4.000 años, se quedó descifrada casi por completo después de que un investigador examinara las vasijas... 17.08.2022, Sputnik Mundo

Por fin se descifró una antigua lengua lineal utilizada en Elam, en Oriente Medio, entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, según un estudio publicado en la revista Zeitschrift fur Assyriologie und vorderasiatische Archaologie.La lengua y el sistema de escritura puramente fonográfico más antiguo que se conoce, aparecieron a más tardar en el año 2150 a.C., en la ciudad de Susa, al suroeste del actual Irán.A principios del siglo XX, los arqueólogos franceses descubrieron las primeras pruebas de un sistema de escritura tan antiguo o más que el sumerio, pero solo se encontraron 40 artefactos con el elamita lineal, todos en Irán. A lo largo de los años también se descubrieron cientos de inscripciones en protoelamita, una lengua que parece haber dejado de usarse cientos de años antes, pero su conexión con el elamita lineal aún queda por confirmar.François Dessert, académico de la Universidad de Teherán, realizó un análisis de las vasijas de plata con las inscripciones en elamita lineal, "los ejemplos más antiguos y completos de verdaderas inscripciones elamitas en cuneiforme".Para él, las vasijas eran el premio gordo en su tarea de descifrar el elamita lineal, porque pertenecían a dos dinastías distintas y tenían suficiente material para comparar.Desset y sus coautores afirman ser capaces de leer más del 96% de los símbolos elamitas conocidos. "Aunque la afirmación de un desciframiento completo no puede hacerse todavía, principalmente debido al limitado número de inscripciones, no está muy lejos", escriben."Se trata de uno de los mayores descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas. Se basó en el mismo enfoque que el descubrimiento de Champollion: identificar y leer fonéticamente los nombres de los reyes", comentó Massimo Vidale, arqueólogo de la Universidad de Padua (Italia), que no participó en la investigación, en referencia a Jean-François Champollion, un filólogo francés que descifró los jeroglíficos egipcios durante la campaña militar de Napoleón en el país entre 1798 y 1801.

