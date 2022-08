https://sputniknews.lat/20220817/el-ciclista-colombiano-quintana-niega-uso-de-analgesico-tras-descalificacion-de-tour-de-francia-1129504532.html

El ciclista colombiano Quintana niega uso de analgésico tras descalificación de Tour de Francia

BOGOTÁ (Sputnik) — El ciclista colombiano Nairo Quintana negó haber usado el analgésico tramadol, luego de que el órgano rector de ese deporte lo sancionara y... 17.08.2022, Sputnik Mundo

"Hoy me he enterado con sorpresa del anuncio de la UCI de una infracción por uso de tramadol. Desconozco totalmente el uso de esta sustancia y niego haberla utilizado en mi carrera", dijo el deportista a través de un comunicado.La Unión Ciclista Internacional (UCI) informó que el deportista colombiano fue sancionado por una violación a las reglas médicas del órgano sobre prohibición del uso de tramadol durante competiciones.El análisis de dos muestras de sangre seca del ciclista, del 8 y 13 de julio durante una de las carreras más importantes del deporte, revelaron la presencia de tramadol y sus dos metabolitos principales, explicó la UCI, por lo que se lo descalificó de la competición realizada entre el 1 y el 24 de julio.Si bien el uso de tramadol en competiciones es una violación de las reglas médicas de la UCI, no es considerado un dopaje.Como es su primera infracción, Quintana no es declarado inelegible y puede participar en otras competencias, dijo la UCI.Quintana, subcampeón del Tour de Francia en 2013, aseguró que apelará la decisión y su equipo de defensa demostrará su inocencia."Con mi equipo de abogados estamos agotando todos los procesos para asumir mi defensa", agregó el colombiano.El tramadol es un analgésico opioide que alivia los dolores moderados y que, según la autoridad ciclista, puede afectar la seguridad de los deportistas y acelerar los riesgos de caídas por sus efectos secundarios.A pesar de la descalificación, Nairo Quintana confirmó que su participación en la Vuelta a España 2022 continúa en marcha y esta situación no afectará su presencia en el evento que se correrá entre el 19 de agosto y el 11 de septiembre.

