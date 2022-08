https://sputniknews.lat/20220817/el-nuevo-presidente-de-tribunal-electoral-afirma-que-urnas-electronicas-son-orgullo-de-brasil-1129464619.html

El nuevo presidente del Tribunal Electoral afirma que las urnas electrónicas son "orgullo" de Brasil

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — El juez brasileño Alexandre de Moraes tomó posesión como nuevo presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), corte que organiza... 17.08.2022, Sputnik Mundo

américa latina

brasil

elecciones

urnas

Es oficial: Bolsonaro, Lula y otros 10 candidatos van por la presidencia de Brasil Es oficial: Bolsonaro, Lula y otros 10 candidatos van por la presidencia de Brasil

Las urnas electrónicas, que se usan en Brasil desde hace más de 20 años, han sido objeto de fuertes críticas por parte del presidente Jair Bolsonaro, que cuestiona su eficiencia y advierte sobre riesgo de fraude y seguridad, algo que algunos analistas consideran parte de su estrategia para contestar una eventual derrota en las elecciones de octubre.Bolsonaro estaba presente en el acto y no aplaudió cuando Moraes defendió públicamente las urnas electrónicas, mientras que el grueso de la platea se puso en pie para mostrar apoyo a las palabras del juez.Moraes, que ejercerá su mandato durante la campaña y el periodo electoral, advirtió que no tolerará fake news ni discursos de odio, así como ideas "contrarias al orden constitucional" o manifestaciones que busquen "el rompimiento del Estado de derecho".El acto, rodeado de una expectación sin precedentes, contó con la presencia de 2.000 invitados, entre jueces del Tribunal Supremo Federal, senadores, diputados, alcaldes, gobernadores de 22 estados, embajadores extranjeros y otras autoridades.En la primera fila estuvieron sentados los expresidentes José Sarney (1985-1990), Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2011), Dilma Rousseff (2011-2016) y Michel Temer (2016-2018), quienes coincidieron por primera vez después de las tensiones por el proceso de impeachment, considerado un golpe de Estado parlamentario por buena parte de la izquierda brasileña.El acto de toma de posesión de Moraes también propició el primer encuentro entre el presidente Bolsonaro y Lula, los principales rivales en las elecciones, aunque no trascendió si intercambiaron alguna palabra en los bastidores del evento.

brasil

