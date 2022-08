https://sputniknews.lat/20220817/el-secretario-general-de-onu-pretende-reducir-tensiones-entre-rusia-y-ucrania-en-leopolis-1129493075.html

El secretario general de la ONU pretende reducir las tensiones entre Rusia y Ucrania en Leópolis

El secretario general de la ONU pretende reducir las tensiones entre Rusia y Ucrania en Leópolis

ONU (Sputnik) — El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, tiene como objetivo disminuir las tensiones entre...

Se espera que este 18 de agosto se conozcan más detalles sobre su viaje, añadió.Tras su visita a Leópolis, Guterres se dirigirá a Odesa, uno de los tres puertos desde los que Ucrania exporta granos en el marco de la iniciativa de cereales del mar Negro, con la mediación de la ONU.Este 20 de agosto, Guterres visitará el Centro de Coordinación Conjunta (JCC, por sus siglas en inglés) en Estambul.El JCC se encarga de supervisar los envíos de cereal ucraniano a través de los puertos del mar Negro del país.Allí se espera que Guterres se reúna con representantes rusos, ucranianos y turcos, según la ONU. ONU facilita la concesión de visas a delegaciones rusasAsimismo, Haq informó que la ONU seguirá trabajando para facilitar el otorgamiento de visas a miembros de las delegaciones rusas para asistir a eventos en el organismo mundial sito en la ciudad estadounidense de Nueva York (noreste).Rusia ha tenido un problema de larga data con sus diplomáticos que no pueden obtener visas estadounidenses a tiempo para asistir a los eventos de la ONU.El 27 de julio, informes de medios de comunicación indicaron que Estados Unidos no emitió visas a varios representantes rusos que tenían la intención de participar en el trabajo de los organismos de las Naciones Unidas.El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, instó a Guterres a garantizar que Estados Unidos cumpla con sus obligaciones como país anfitrión de la sede de las Naciones Unidas.Lavrov informó que estaba considerando visitar la Semana de Alto Nivel de la ONU en septiembre, pero que no estaba seguro de que Estados Unidos le otorgara la visa necesaria para participar en el evento.

