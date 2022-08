https://sputniknews.lat/20220817/zelenski-invita-a-sumarse-a-las-sanciones-contra-rusia-en-conversatorio-con-universidad-chilena-1129509047.html

Zelenski invita a sumarse a las sanciones contra Rusia en conversatorio con universidad chilena

Zelenski invita a sumarse a las sanciones contra Rusia en conversatorio con universidad chilena

El presidente de Ucrania se dirigió a la comunidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile vía videoconferencia, donde expresó la importancia de conocer... 17.08.2022, Sputnik Mundo

2022-08-17T23:55+0000

2022-08-17T23:55+0000

2022-08-17T23:59+0000

américa latina

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

ucrania

rusia

chile

pontificia universidad católica de chile

volodímir zelenski

videoconferencia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/11/1129508318_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_d589e00766245a972972445b4e2001bd.jpg

Volodímir Zelenski se dirigió a estudiantes, académicos, periodistas y al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC), a través de una videoconferencia organizada por la rectoría de la casa de estudios chilena y la embajada de Ucrania en el país sudamericano.En la reunión virtual, realizada en el Salón de Honor de la universidad, contó con la acreditación de medios de prensa de América Latina, en la primera instancia donde el presidente de Ucrania se dirigió al público latinoamericano, luego del inicio de la operación militar especial rusa.El mandatario ucraniano inició su participación puntualizando que la guerra no comenzó en febrero de 2022, sino que en 2014, pasando por alto las agresiones del Estado ucraniano sobre la región del Donbás, sino con la anexión de Crimea por parte de Rusia."En realidad, el motivo principal de la agresión rusa contra los ucranianos tiene carácter de colonización. Los rusos quieren dominar nuestras tierras y recursos", declaró Zelenski."Lo que importa para nosotros es que los países de América Latina sepan la verdad sobre lo que está ocurriendo con Ucrania y la compartan con otros", afirmó Zelenski, a la vez que llamó a la comunidad regional a sumarse a las sanciones económicas contra Rusia.A la vez, se contradijo al afirmar que las medidas de presión sobre Rusia deben enmarcarse en el uso de "instrumentos civilizados y democráticos", junto con medidas como evitar que turistas rusos puedan viajar a otros países. "De esta manera ejercerán presión. (...) La sociedad rusa tiene que influir en su propio gobierno, es la única forma que esto termine", añadió.Palabras del rectorEl rector de la PUC, Ignacio Sánchez, sostuvo que, "desde nuestra universidad tenemos la convicción de que el único camino posible para avanzar de manera armónica entre las naciones es el diálogo, la búsqueda de consensos y el compromiso con la paz". Mientras agregó que, "poder conversar con quienes piensan distinto y trabajar de manera colaborativa, es lo que nos conducirá finalmente hacia cambios estabilizadores y a la vez perdurables en la convivencia global"."Nunca vamos a perdonar a Rusia"Zelenski concluyó su intervención afirmando que, "queremos que la vida regrese. Nunca será lo mismo, nunca vamos a perdonar esto a Rusia. No queremos sus disculpas, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos. Pero así es la vida, son nuestros vecinos y no podemos mudarnos de casa".Reacciones estudiantilesAlgunos miembros de la comunidad académica no pasaron por alto la videoconferencia de Zelenski en la PUC y advirtieron el carácter de protectora del neonazismo del régimen de Kiev."Increíble que la UC se preste para el discurso de un presidente Nazi", afirmó un usuario en redes sociales.Mientras que un alumno de la casa de estudios afirmó, "Que vergüenza, siendo alumno de ustedes me da vergüenza ver este tipo de noticias. ¿Me imagino que la próxima semana estará Putin?", y otro agregó, "Patético. Igual, nada sorprendente de la universidad cuna de Patria y Libertad [movimiento fascista chileno de la década de 1970]. Gracias Universidad Católica por no olvidar tus raíces".

https://sputniknews.lat/20220817/tras-probar-su-nueva-arma-de-politica-interior-zelenski-la-usa-para-doblegar-cualquier-oposicion-1129477385.html

ucrania

chile

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

📰 operación militar especial de rusia en ucrania, ucrania, rusia, chile, pontificia universidad católica de chile, volodímir zelenski, videoconferencia